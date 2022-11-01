Главные экономические новости Курска с 26 октября по 1 ноября 2022 года: продление запрета на полеты, демонтаж рекламы и итоги капремонта

В городе на ряде улиц восстановили освещение Фото: Светлана ВОЛКОВА

Аэропорт все еще на замке

По решению Росавиации до 9 ноября 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России.

Помимо курского, полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Ограничение полетов вновь продлили Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний вы можете уточнить на их официальных сайтах, включая социальные сети.

В Курской области создана круглосуточная «горячая линия» для пассажиров, на которой можно задать вопросы о вынужденном возврате билетов и получить актуальную информацию о пассажирских перевозках, телефон: 8 (4712) 34-00-60.

Да будет свет

В рамках муниципального контракта подрядная организация в Курске восстановливает освещение на улицах. Так, в комитете ЖКХ сообщают, что в порядок привели уличное освещение на 20 участках: на улице Обоянской, Сумской, Кленовой, Никитской, Овечкина, Малиновой, Институтской, Карла Маркса, Косухина, 50 лет Октября, Орловской, Союзной, Мирной, Сосновской, Менделеева, а также на проспектах Дружбы и Хрущева, 5-м Вольном переулке, 5,6,7-х Даньшинских переулках, Кирпичном переулке.

Помимо этого, выполнили работы по техническому обслуживанию шести шкафов наружного освещения. Восстановили 30 метров воздушных линий наружного освещения.

В центре города сняли часть рекламных конструкций

В областном центре продолжают демонтаж рекламных конструкций, нарушающих требования правил благоустройства Курска.

28 октября специалисты управления по делам ГО и ЧС работы вели на улицах Ленина, Радищева, Садовой.

Перед демонтажем выясняют личность владельца рекламной конструкции, затем собственнику отправляется официальное уведомление. В течение 20 рабочих дней со дня получения он должен устранить нарушение. В случае отсутствия реагирования привлекают сотрудников управления по делам ГО и ЧС, — комментирует начальник отдела эстетики комитета архитектуры и градостроительства города Светлана Лужбина.

В центре города нашли около ста нарушений. В дальнейшем работа будет вестись с рекламными конструкциями на улицах Карла Маркса, Добролюбова, Верхней Луговой, Александра Невского.

За год привели в порядок 162 дома

В Курской области завершается капремонт многоквартирных домов. Как говорят в областной администрации, полностью работы должны закончить до конца 2022 года. Капремонт позволит улучшить качество жизни почти 22 тысяч человек.

В порядок привели 85% многоэтажек, запланированных на 2022 год Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего в этом году в региональную программу капремонта вошли 162 многоэтажки, стоимость работ составляет более 1,3 миллиарда рублей. Уже отремонтировали 85% домов, выполнили 208 видов работ. Привели в порядок 95 кровель, 37 фасадов, в домах заменили инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, отремонтировали фундаменты и подвальные помещения.

Так, в доме №29 по улице Энергетиков завершили ремонт фасада, а в доме №2 на Привокзальной площади специалисты выполнили работы по замене крыши и фасада.

Вдоль трамвайных путей поставят ограждения

В Курске продолжается реконструкция трамвайных путей. Работы проходят в рамках реализации концессионного соглашения. Так, в областной администрации сообщили, что проведут реконструкцию и на трамвайном полотне, отделенном от проезжей части.

Такие пути будут обосабливать с помощью установки ограждения вдоль зоны трамвайных путей и устройства трамвайных путей на разных высотных отметках с проезжей частью. На этом участке используют конструкцию с верхним покрытием из крупноразмерных железобетонных плит.

Трамвайные пути отгородят от проезжей части на некоторых участках Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего в результате реконструкции обновят четыре типа трамвайных путей.

На Клыкова благоустраивают лесопарковую зону

На проспекте Вячеслава Клыкова в Курске подходит к концу первый этап благоустройства лесопарковой зоны. Об этом рассказали в комитете городского хозяйства. Здесь уже закончили работы по мощению плиткой пешеходных дорожек и высадили деревья.

Также на территории установили специальные садово-парковые светильники, детскую игровую площадку, качели трех типов для детей разного возраста, оборудование для занятия воркаутом. Есть и специализированная площадка для дрессировки и выгула собак. Здесь стоит оборудование для дрессировки, есть ограждение и калитка, которую можно запереть для безопасности прохожих.

Важно добавить, что вдоль пешеходных лестниц появится пандус с перилами для маломобильных курян.