В Курской области вновь растет заболеваемость ковид

За неделю зарегистрировано 9652 случая заболевания ОРВИ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе по данным Роспотребнадзора снова отмечен рост новых случаев заражения коронавирусом.

Пороговые значения по ОРВИ превышены

Так, на 13 февраля в Курской области всего зарегистрировано 151068 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 39 - за минувшие сутки. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей составил 45%.

Кроме того, по итогам прошедшей недели (с 6 по 12 февраля) в целом по области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 92,2 на 10 тысяч населения.

Всего по области за неделю зарегистрировано 9652 случая заболевания ОРВИ, в том числе гриппом. Темп прироста заболеваемости составил 5,5%. Превышение пороговых значений зарегистрировано во всех возрастных группах.

Более 60 процентов больных - это дети в возрасте до 14 лет.

В регионе частично приостановлено обучение в девяти детсадах и школах

По информации Министерства образования Курской области частично приостановлен образовательный процесс в восьми классах пяти школ области и в восьми группах четырех детских садов.

Сейчас в регионе проведено почти три миллиона исследований на Covid-19, из них почти 400 тысяч - на базе ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области".

В регионе продолжается вакцинация и ревакцинация то ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также в Курской области продолжается реализация комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий, чтобы снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции.

- Своевременная лабораторная диагностика остается важнейшей мерой в условиях сохраняющихся рисков распространения нового коронавируса. Диагностические исследования проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» и ряда лабораторий региональных медицинских организаций, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора региона.

Вызывайте врача на дом

Курян, особенно имеющих хронические заболевания и пожилых, предупреждают медики, что риски распространения новой коронавирусной инфекции сохраняются, в связи с чем рекомендуют:

- ограничить посещение мест массового скопления людей, воздержаться от тесного общения в компаниях и коллективах;

- после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) следует обработать руки кожным антисептиком; не дотрагиваться необеззараженными руками до лица;

- соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом, при невозможности вымыть руки пользуйтесь кожными антисептиками.

- делать влажную уборку и проветривать комнаты как дома так и на рабочем месте;

- вести здоровый образ жизни. Особенно это касается сна, питания и физической активности;

- одевайтесь соответственно погодным условиям, избегайте переохлаждений и сквозняков.

- при ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в Курской области продолжается вакцинация и ревакцинация от новой коронавирусной инфекции. Поэтому можно также сделать прививку от ковид.

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