Мошенники воруют деньги у курян с помощью QR-кодов

Объявления с предложением помочь получить выплату преступники размещают в общественных местах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с социальными выплатами. При этом для кражи денег с карт применяют QR-коды. Подробнее о новой афере рассказали в курском отделении Банка России.

В общественных местах стали появляться мошеннические объявления с обещаниями помочь получить социальные выплаты. В рекламе сообщают, что обязательны к выплате пособия для самых разных социальных групп – семей с детьми, студентов, пенсионеров. А вот чтобы их получить, нужно всего лишь перейти по указанному тут же QR-коду, который ведет в чат-бот в мессенджере. Там якобы для оформления пособий мошенники запрашивают личные и финансовые данные человека, а затем крадут деньги с его карты, рассказали в ведомстве.

В погоне за возможностью получить дополнительный доход люди забывают об элементарных правилах кибербезопасности и бдительности, сообщают паспортные данные, номера СНИЛС, данные карт. Впоследствии эти сведения мошенники могут использовать не только для кражи денег, но и произвести ряд других мошеннических операций. Например, получив доступ к аккаунту на портале «Госуслуги», оформить на человека кредиты или займы.

- Используя в своих схемах технологические новинки, такие как QR-коды и чат-боты, мошенники пытаются вызвать у людей доверие, ведь создается ощущение работы автоматического сервиса какого-то официального ведомства. Если человек поверит, что действительно оформляет пособие и сообщит аферистам секретную информацию о своих картах, то исход очевиден. Банки в этом случае ничего не компенсируют, так как человек сам передал свои персональные денные третьим лицам. Поэтому когда вам обещают какие-то выплаты, обязательно нужно перепроверять информацию. Это можно уточнить по официальным контактам ведомств, или обратиться за разъяснениями в МФЦ, – советует заместитель управляющего Отделением Курск Банка России Александр Устенко.

БЫЛО ДЕЛО

Пенсионерка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей

КП уже рассказывала, как пожилая курянка за полтора месяца отправила мошенникам три с половиной миллиона рублей.

В декабре 84-летней пенсионерке позвонил «сотрудник службы безопасности» и сообщил, что якобы из-за недобросовестных банковских сотрудников кто-то получил доступ ко всем вкладам женщины и пытается их похитить и нужно срочно принимать меры для их спасения.

Действовать предложили по схеме, не поддающейся логике. Чтобы "обезопасить" средства сначала нужно было обналичить свои сбережения и перечислить их на номера телефонов и посторонние банковские счета.

Мошенники, получив крупную сумму, не остановились и продолжили пугать пенсионерку тем, что процедура спасения средств не окончена и требуются дополнительные переводы. Для этого она оформила крупный кредит под залог своей квартиры. Средства также отправила преступникам. Но и на этом звонки не прекратились. Очередную беседу с аферистами случайно услышал родственник пенсионерки, который и попытался отговорить ее от общения с неизвестными и вместе с ней пришел в полицию.

Ранее с женщиной проводили профилактические беседы с разъяснением о действиях мошенников, сообщает МВД России по Курской области

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Полиция настоятельно просит граждан рассказать пожилым родственникам о том, что им могут звонить мошенники. Поэтому все звонки от сотрудников банка необходимо сразу прекращать, а перед переводом денег кому-либо лучше связаться с кем-то из близких.