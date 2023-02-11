В Курской области в результате обстрела со стороны Украины один человек погиб, еще один ранен

3 февраля ВСУ обстреляли зернопункт в приграничном Николаево-Дарьино Суджанского района Фото: с личной страницы в соцсети.

11 февраля в Суджанском районе Курской области со стороны Украины обстреляли бригаду строителей. ЧП произошло в приграничном селе Гуево. Это уже третий по счету обстрел района с начала февраля.

- К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывают медицинскую помощь. В ближайшее время вертолетом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. Окажем ему всестороннюю поддержку, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Накануне, 10 февраля в Глушковском районе Курской области российские военные вели огонь по выявленным в Украине точкам расположения ВСУ. Об этом в субботу утром сообщили в администрации региона.

Также в этот день прошли учебные стрельбы из разных видов оружия и орудий на специальных полигонах Рыльского района Курской области.

До этого в минувшее воскресенье 5 февраля ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района Курской области.

Тогда обошлось без пострадавших. Была перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Поврежден автомобиль. В одном из домов выбиты стекла.

Электроснабжение оперативно восстановили.

3 февраля также в Суджанском районе ВСУ обстреляли зернохранилище.