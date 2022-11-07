Главные экономические новости Курска с 1 по 7 ноября 2022 года: восстановление освещения, новые остановочные комплексы и карантин по АЧС

Свет наконец вернулся на 24 улицы областного центра Фото: Светлана ВОЛКОВА

Да будет свет

В Курске продолжают восстанавливать наружное освещение. Как рассказали в комитете ЖКХ, на прошлой неделе в рамках контракта выполнили работы по техническому обслуживанию десяти шкафов наружного освещения.

Также рабочие устранили два обрыва линий наружного освещения и 11 повреждений. В городской администрации сообщают, что удалось восстановить 180 метров воздушных линий.

Так, наружное освещение появилось на 24 улицах: Веспремская; Малых; В. Луговая; Бутко; Маяковского; Дзержинского; Ильича; Чайковского; Институтская; Подвойского; Пучковка; Н. Раздельная; Тракторная; Еремина; Моковская; Минина; Комсомольская; Стрелецкая Набережная; 2-я Стрелецкая, на проспекте Дружбы, Привокзальной площади, Магистральном проезде, Элеваторном переулке, Московском переулке.

Новые остановочные комплексы

Куряне неоднократно обращались к городским властям с просьбой установить остановочный комплекс на одном из участков по улице Ленина. И вот, желание горожан было услышано. В скором времени новый остановочный комплекс появится возле дома №11.

- Место выбрали и с учетом того, что дома на этом отрезке центральной улицы города в основном расположены близко к дороге, разместить остановочный комплекс на узком тротуаре невозможно, - объясняют в региональном комитете транспорта и дорог.

В Курске поставят новые остановочные павильоны Фото: Светлана ВОЛКОВА

Так, скоро под просторным навесом горожане, ожидающие транспорт, смогут в непогоду укрыться от дождя и снега, а в летний день – от зноя.

Всего в Курске установят 49 остановочных комплексов и еще шесть недостающих обустроят. Новые комплексы появятся на улицах Ленина, Радищева, Карла Маркса, проспекте Победы.

Самая длинная набережная в регионе

В Курчатове благоустраивают территорию вокруг залива «Голубой Лог». Там открыли 25-метровый пешеходный мост, который соединил набережную трех микрорайонов с Парком культуры и отдыха «Теплый берег».

- Теперь это самая длинная набережная в регионе, - сообщают в областной администрации.

Протяженность пешеходного маршрута у воды составляет более трех километров, а общий кольцевой маршрут - более шести с половиной километров.

Территорию вокруг залива продолжат благоустраивать. Здесь планируют установить фонари, обустроить смотровую площадку, рядом с бассейном построить учебно-тренировочный центр.

Городскую баню признали аварийной

Здание городской бани в Курске было построено в 1975 году. Его ожидают масштабные ремонтные работы.

— Зданию нужен ремонт, как помещениям, так и оборудованию, включая саму печь. В таком состоянии баня ни развиваться, ни функционировать не может. Мебель обветшала, сердце бани — печь — перестало работать. Фасад начинает рушиться. Недавняя комиссия, которая проводила обследование здания, пришла к мнению, что баня находится в аварийном состоянии. В связи с чем без проведения работ по ее реконструкции ни сотрудниками, ни посетителям нельзя гарантировать безопасные условия пребывания в этом здании, — сказала заместитель главы администрации города – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ольга Гранкина.

На недавнем заседании Курского городского Собрания решили выделить 7,8 миллионов рублей на погашение образовавшейся ранее задолженности, чтобы не допустить банкротства юрлица и выплатить заработную плату сотрудникам бани.

Как сообщают в городской администрации, во время ремонта коллектив бани работать не будет, так как это небезопасно.

- Администрация города гарантирует выплату всех пособий сотрудникам бани, с которыми будут прекращены трудовые контракты. Мы прорабатываем вопрос их временного трудоустройства во время реконструкции на базе муниципальных предприятий, — добавила Ольга Гранкина.

Карантин по АЧС

В Железногорском районе Курской области установили карантин по африканской чуме свиней. Об этом сообщили в областной администрации. Специалисты ветеринарной службы приступили к ликвидации очага АЧС в личном подсобном хозяйстве. Они изъяли восприимчивых животных в 20-километровой угрожаемой зоне.

- Собственники животных получат акты об изъятии свиней. Также им положено возмещение за изъятое поголовье, - говорят в обладминистрации.

В Железногорском районе в зоне наблюдения специалисты проводят учет поголовья свиней. Сообщается, что признаков заболевания и подозрения на АЧС у этих животных не нашли.