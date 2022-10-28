«Сказки на ночь» стали лучшим проектом на Премии InterComm 2022

В этом году на премию подали 207 проектов в 13 номинациях

«Проектом года» в рамках главной отраслевой премии по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре – InterComm 2022 стал проект «Сказки на ночь» для детей, чьи родители работают в ночную смену.

Сайт проекта - добрый и домашний. Создан он по инициативе компании «Металлоинвест», просто, понятно, но в то же время качественно и на высоком уровне. Чтобы ребенку было приятно и интересно, истории дополнили рисунками. Сами сказки в сопровождении легкой успокаивающей музыки читают профессиональные дикторы.

Ежегодная Премия InterComm выбирает лучшие проекты по формированию корпоративной культуры, построению бренда работодателя, корпоративным медиа, реализации маркетинговых и антикризисных программ, оценивает личные и командные достижения специалистов в области коммуникаций.

В этом году на премию было подано 207 проектов в 13 номинациях. В шорт-лист прошли 73 проекта. В экспертное жюри входит более 50 руководителей коммуникационных подразделений крупнейших компаний.

Номинация «Проект года» учреждена в этом году впервые.

- «Сказки на ночь» – это аудиоподкаст с историями о рабочих профессиях, металлургии, горном деле, – рассказал начальник управления цифровых коммуникаций департамента корпоративных коммуникаций компании Алан Билаонов. – Конечно, виртуальный «сказочник» не заменит живого общения. Но, послушав сказку, малыш понимает, почему его папа или мама сейчас не могут быть дома, в чем смысл их работы и почему он может по-настоящему гордится ими.

Ссылка на «Сказки на ночь» https://story.metalloinvest.com