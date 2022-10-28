Игорь Артамонов: Мы должны быть уверены в том, что люди достаточно проинформированы

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Глава Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с руководителем ГУ МЧС России по Липецкой области Василием Разумновым. Были подведены итоги проверки и подготовки помещений, которые можно использовать для укрытия населения в случае потенциальной угрозы.

Как сообщил Василий Разумнов, проверка укрытий была проведена во всех муниципалитетах. «По итогам мониторинга могу сказать, что мы сможем укрыть всё население региона. Отмечу, что некоторые подвалы многоэтажных домов сейчас не соответствуют требованиям укрытий. Все вопросы с управляющими компаниями отработаны, задача – привести всё в надлежащее состояние. Для этого ведомство разработало методические рекомендации по подготовке помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий», – сказал Василий Разумнов.

Губернатор подчеркнул, что необходимо проинформировать население о том, что в ближайшее время пройдёт проверка систем оповещения, а также уделить особое внимание размещению памяток о порядке действий в случае возможной опасности.

«Мы должны быть уверены в том, что системы оповещения работают и что люди достаточно проинформированы. Жителям региона нужно объяснить, что это всего лишь тренировка», – подчеркнул губернатор.

Проверка систем оповещения в регионе запланирована на 9 ноября. Об этом жителям Липецкой области сообщат заранее. Кроме того, в многоквартирных домах появятся объявления, в которых будет указано, где находится ближайшее укрытие.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.