Грантовую поддержку в рамках конкурса «Вместе! С моим городом» получили в 2022 году почти 100 социально ориентированных проектов

Программа «Вместе! С моим городом» – общегородской грантовый конкурс социально ориентированных проектов, инициированный компанией «Металлоинвест» Фото: предоставлено пресс-службой

В 2022 году на грантовый конкурс «Вместе! С моим городом» было подано 256 заявок от жителей Губкина, Железногорска и Старого Оскола. В оценке проектов приняли участие более ста региональных и федеральных экспертов. На поддержку 89 лучших инициатив было направлено 25 млн рублей.

Одним из самых ярких проектов 2022 года стал впервые прошедший в Губкине фестиваль технических видов спорта «MotoEXP – 2022». Также в городе была организована работа инклюзивного детского театра моды, оборудовано профориентационное образовательное пространство для знакомства с горняцкими профессиями для подростков на базе Музея истории Курской магнитной аномалии.

В Железногорске создана материально-техническая база для занятий хоккеем для детей в возрасте от трех лет, впервые в городе на базе детского сада №4 организованы группы для детей, изучающих английский язык, проведена выставка «ЭКО-СРЕДА».

В Старом Осколе проведен фестиваль «FeFEST», каждая локация которого связана с металлургией и металлом, организован художественно-музыкальный джем «Индиго», объединивший любителей изобразительного искусства, музыки и творческой среды.

Позитивный эффект от реализации поддержанных в 2022 году проектов ощутили почти сто тысяч жителей Губкина, Железногорска и Старого Оскола. Чуть менее половины из этого числа составили нуждающиеся в поддержке семьи с детьми. Около 35% – дошкольники, школьники и студенты. Более 15% – люди старшего поколения.

Программа «Вместе! С моим городом» – общегородской грантовый конкурс социально ориентированных проектов, инициированный компанией «Металлоинвест» в 2016 году.

Основные направления программы – повышение качества жизни в городах, расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту, развитие социального предпринимательства.