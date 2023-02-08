Игорь Артамонов оценил ремонт елецкого лицея №5

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в Елец посетил лицей №5, который капитально отремонтировали. Заменили все коммуникации, окна, полы, двери, утеплили и обновили фасад. Ученики, учителя и родители вместе с дизайнерами придумали дизайн-код школы. В здании теперь яркие коридоры с зонами отдыха, новые кабинеты, учебные и интерактивные доски, обновленные гардероб, спортзал и столовая. Ход работ лично контролировал губернатор.

«Результат превзошел все ожидания. Здание 1978 года постройки выглядит как новое. Это ориентир, какой должна быть школа, построенная 30-40 лет назад и что можно сделать за несколько месяцев», – сказал Игорь Артамонов.

Обновленный лицей высоко оценила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию довузовского образования, глава федерального штаба общественного контроля по вопросам капремонта школ и развития школьной инфраструктуры Наталья Кравченко. В Елец она приехала, чтобы собрать лучшие решения и практики для того, чтобы предлагать другим школам страны к исполнению.

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«За первую волну программы капитального ремонта школ в стране обновлено около 1300 учебных заведений. Елецкий лицей я бы выделила среди прочих. Здесь я вижу приятный дизайн-код, который объединяет все пространство, делает его уютным. Много интересных решений, особенно в зоне гардероба. Обычно в раздевалке беспорядок и хаос, здесь же все наоборот. Будем предлагать этот вариант другим школам. Такая образовательная среда вдохновляет и мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты», – сказала Наталья Кравченко.

Капитальный ремонт лицея провели по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Финансирование осуществлялось за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, всего было потрачено 300 млн рублей, из которых федеральные средства – 96,7 млн рублей, региональные и местные – 203,4 млн рублей.

Новое оборудование появилось в кабинетах. Это станки, верстаки, интерактивные комплексы, документ-камеры, многофункциональные классные доски. В лицее учатся 1280 детей, реализуются 35 программ дополнительного образования и 14 программ внеурочной деятельности. Также на базе лицея функционируют инновационные площадки федерального и регионального уровней: «Цифровая школа», Яндекс.Лицей и Код будущего.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.