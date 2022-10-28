В 2023 году Курская АЭС примет на работу более тысячи сотрудников

За 2022 год практику на Курской АЭС прошли 149 студентов.

- Сергей Николаевич, как формируется кадровый ресурс для АЭС сегодня? Руководство компании интересуют только кадры с высшим образованием?

- Потребность в квалифицированных кадрах на АЭС высокая. Для решения текущих и перспективных задач предприятия, качественного и своевременного выполнения работ на всех этапах жизненного цикла АЭС предприятию нужны специалисты как с высшим, так и со средне-специальным образованием.

На самом деле, формирование кадрового ресурса для АЭС начинается еще со школьной скамьи. У нас разработана обширная программа ранней профориентации. В это время важно заинтересовать талантливую молодежь, чтобы сегодняшние школьники сделали свой осознанный выбор профессии, приняли решение поступать в профильные учебные заведения и с желанием вернулись работать в свой родной город. Возможно, кто-то решит построить свой профессиональный путь и на других предприятиях «Росатома». Атомная отрасль масштабная и привлекательная, она является перспективной для специалистов различного профиля. Помимо работы на отечественных предприятиях контура «Росатома», можно попасть и в зарубежные проекты. К примеру, мы делимся кадрам с зарубежными АЭС, сооружаемыми по проектам «Росатома»: помогаем обслуживать, ремонтировать, эксплуатировать атомные станции. Работая на АЭС, каждый специалист становится причастным к процессу производства света и тепла, которое в конечном итоге поступает и в домохозяйства, и в промышленные предприятия. Каждая пятая лампочка в России светится благодаря АЭС.

- Какие сейчас существуют программы подготовки студентов для работы в атомной отрасли?

- Одной из традиционных программ по подготовке студентов-атомщиков является целевое обучение. Ежегодно мы заключаем договоры о целевом обучении выпускников школ в лучших вузах страны. Мы работаем с НИЯУ МИФИ и с филиалами в городах Обнинске и Волгодонске. А также Томским политехническим университетом, Ивановским государственным энергетическим университетом, СевГУ, Московским энергетическим институтом, РХТУ им. Менделеева и другими. На данный момент 40 студентов обучаются по целевому договору с Курской АЭС. По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантируется трудоустройство на предприятии. Во время учебы стараемся поддерживать контакт со студентами в первую очередь путем организации и прохождения ими производственной практики. За 2022 год практику на Курской АЭС прошли 149 студентов.

Отмечу, что Курская АЭС очень плотно сотрудничает с Курским государственным политехническим колледжем, его Курчатовский филиал обучает студентов по специальности «Атомные электрические станции и установки». В Курчатовском филиале действует дуальная система образования, сочетающая изучение теории с производственной практикой. Профессиональным компетенциям студентов обучают специалисты с атомной станции. В дальнейшем для адаптации на Курской АЭС выпускникам требуется минимальное время, поскольку они уже знакомы со спецификой производства. В настоящее время более 150 сотрудников нашей станции являются выпускниками КГПК. В 2022 году состоялся уже 15-й выпуск.

Наставник и студент-практикант.

- Сооружение новых энергоблоков станции замещения Курской АЭС-2 выходит на пиковые мощности. Сказывается ли нехватка кадров в связи с такими темпами работы?

- Действительно, вопросы комплектования персоналом строящейся АЭС-2 стоят перед нами как приоритетные. В 2023 году Курская АЭС планирует принять 601 сотрудника для работы на новых энергоблоках, и 453 - на действующих. В общей сложности 1054 человек. Нам нужны специалисты и выпускники вузов и профессиональных колледжей с техническим образованием по специальностям «атомные электрические станции и установки», «ядерная физика и технологии», «электро- и теплоэнергетика», «электроснабжение промышленных предприятий», «радиационная безопасность», «метрология и стандартизация», «теплоэнергетика и теплотехника» и другие.

Что касается строительной площадки, то сейчас фактическая численность строительно-монтажного персонала (без инженерно-технических работников) составляет более 7600 человек. На стройплощадке всегда востребованы квалифицированные рабочие со специализацией: «сварщик», «арматурщик», «монтажник», «крановщик». Прием на эти вакансии ведут подрядные организации.

- Что отличает Курскую АЭС как работодателя? Расскажите о социальной политике и возможностях роста для молодых сотрудников.

- Работа на Курской АЭС - это надежность сегодня и уверенность в завтрашнем дне. Вместе с этим мы предлагаем достойный уровень оплаты труда, в 1,5 - 2 раза выше средней рыночной заработной платы региона. На КуАЭС создано современное пространство для развития и самореализации. Это возможности для реализации научного и творческого потенциала в профессиональных сообществах и молодежных движениях. Для закрепления знаний и стимулирования профессиональной и общественной инициативы у молодых сотрудников и специалистов проводим конкурсы профмастерства, а также научно-технические конференции, отраслевые форумы и семинары. Каждый работник АЭС имеет неограниченный доступ к мобильной образовательной платформе с обучающими материалами «Росатома».

Помимо этого, для молодежи существуют открытые и доступные возможности для успешного планирования и развития профессиональной карьеры. Работа у нас - это непрерывная динамика, она подразумевает постоянное повышение профессионального уровня, а следовательно, возможности для реализации «кадрового лифта». К примеру, одним из таких инструментов является возможность участия в программе «Управленческого кадрового резерва».

Особо отмечу социальные программы. Как социально ответственный работодатель, наше предприятие заботится о персонале и предлагает достойный социальный пакет, куда входит целевая помощь сотрудникам, помощь в приобретении жилья, добровольное медицинское страхование. Программа реабилитационно-оздоровительных мероприятий включает санаторно-курортное лечение. Для молодых сотрудников предусмотрены выплаты при устройстве на работу, при регистрации брака, рождении детей, помощь в приобретении жилья, а также компенсация аренды жилья.

Актуальная информация о вакансиях размещена на официальном сайте Курской АЭС, на карьерном портале «Росатома», на сайте Центра занятости населения «Работа в России», в официальной группе КуАЭС в сети «ВКонтакте».

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте «Росатома»,

Беседовала Вероника Горбунова.

Фото предоставлено пресс-службой КуАЭС