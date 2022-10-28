Главные новости Курска на 28 октября 2022 года: льготы для жителей приграничья, сельхозярмарка и ЧП на Магистральном

В регионе усилили меры безопасности на некоторых объектах Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 октября Курская облДума поддержала предложение о допмерах поддержки для жителей приграничных районов Курской области.

Принятый законопроект предусматривает, что население Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов смогут получить единый социальный проездной билет и адресную социальной помощь в газификации. Также они будут иметь право на медицинское обслуживание и реабилитацию без очереди, а дети — на бесплатные путевки в оздоровительные санатории и лагеря.

- Кроме того, жители смогут получить звание «Ветеран труда Курской области» при соблюдении нескольких условий: должны работать во время проведения СВО, иметь удостоверение почетного жителя приграничья и трудовой стаж (20 лет для женщин, 25 лет для мужчин). Порядок получения званий будет разработан Правительством Курской области отдельно, - добавил губернатор региона Роман Старвойт.

Ранее КП рассказывала, что 28 октября семьи мобилизованных курян смогут бесплатно сходить в цирк.

- В рамках благотворительной акции «Мы вместе» представят адресную премьеру, которую посетят семьи курян, мобилизованных для участия в СВО, - сообщили в обладминистрации.

После распространения информации о нештатной ситуации на Магистральном проезде в Курске на место выехала оперативная группа городского управления по делам ГО и ЧС.

- После проверки спецслужбы поступила предварительная информация об утечке технической жидкости, используемой в качестве добавления в газ. Ее используют для того, чтобы бесцветный газ имел запах, - пояснили в обладминистрации.

Угрозы здоровью жителей нет, сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что 26 октября Президент России Владимир Путин провел встречу с главами силовых структур и спецслужб стран СНГ. Президент заявил о необходимости усилить меры безопасности.

- Инцидент на Крымском мосту и попытки диверсии на Курской АЭС, рядом с ней диверсии уже совершены, показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры страны, - сказал Путин.

Организаторы сельскохозяйственной ярмарки, которая пройдет в эту субботу, 29 октября, на территории Центрального рынка, рассказали о планируемом ассортименте. Кроме всевозможной плодоовощной продукции, курянам будет предложен сахар в мешках по 50 кило по цене 50 рублей за килограмм. Также ожидается большой выбор курских яблок стоимостью от 40 рублей за килограмм, сообщает администрация региона.

Широко будут представлены курский мед, свежая рыба, молочные продукты, мясо и мясные изделия, включая копчености. Грибной ассортимент предложит покупателям компания «Грибная радуга». Посетителей порадуют и разнообразной свежей выпечкой.

Одним из акцентов ярмарки станет продажа саженцев и растений, в первую очередь плодово-ягодных культур. Их можно будет не только купить, но и получить консультацию по посадке и культивированию.

Ярмарка начнет свою работу в 9:00 и продлится до середины дня. Ярмарочные ряды развернут под навесом во дворе между зданием Центрального рынка и ТЦ «Центральный». Автомобилистам напоминаем, что после изменений в схеме движения поворот на улицу Сосновскую с улицы Дзержинского теперь открыт круглосуточно.