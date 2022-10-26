Воронежская облдума одобрила изменения в законодательство для освобождения от транспортного налога большего числа многодетных семей

фото: Воронежская областная Дума

25 октября 2022 года депутаты Воронежской областной Думы одобрили изменения в закон «О предоставлении налоговых льгот по уплате транспортного налога на территории Воронежской области», позволяющие расширить количество многодетных семей в регионе, которые могут быть освобождены от уплаты транспортного налога, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Спикер регионального парламента пояснил, что ранее областным законодательством предоставление данной льготы было предусмотрено для многодетных семей, воспитывающих пять и более несовершеннолетних детей, имеющих легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно и другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно.

- В настоящий момент на территории Воронежской области многодетной признается семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет. В целях социальной поддержки многодетных семей и усиления их защищенности было принято решение распространить льготу в виде освобождение от уплаты транспортного налога на все такие семьи. Действие закона касается правоотношений, возникших с 1 января 2022 года, — прокомментировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Освобождение от уплаты налога предоставляется в отношении одного транспортного средства на усмотрение владельца. Потенциальными получателями льготы могут стать около 20 тысяч многодетных семей Воронежской области.

Также депутаты Воронежской областной Думы одобрили изменения в законодательство, направленные на поддержку детей-сирот, достигших возраста 23 лет. Принятым законом их освободили от внесения платы за пользование специализированным жилым помещением по договору найма.