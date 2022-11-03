В России выбрали лучших закупщиков

Гран-при премии в 2022 году получил Металлоинвест Фото: предоставлено пресс-службой

«Лидеров конкурентных закупок» определил Общественный совет из 160 независимых экспертов – руководителей закупочных подразделений крупнейших российских компаний, а также отраслевых общественных объединений.

«Лидер конкурентных закупок» – это профессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной деятельности, объединяющий закупщиков, представителей органов власти, СМИ и общественных организаций. Цель конкурса – привлечь внимание к наиболее значимым проектам в области закупок, которые повышают эффективность работы компаний и вносят вклад в развитие отрасли.

Одиннадцать компаний победили в различных номинациях. В частности Звания «Лидер конкурентных закупок» в различных номинациях удостоены ПАО «Северсталь» , ГК «Детский мир», Группа НЛМК и другие компании.

А Гран-при премии в 2022 году получил Металлоинвест.

Эксперты отметили целый ряд проектов, которые помогли Компании повысить оперативность закупочных процедур, снизить затраты и улучшить взаимодействие с поставщиками.

- Уже около 45% наших закупок обеспечивается поставщиками, прошедшими ESG-оценку. Новый релиз анкеты, выпущенный осенью 2022 года и детализирующий вопросы для крупного бизнеса и объектов МСП, позволит более четко увидеть и оценить реальный вклад наших поставщиков в области устойчивого развития. Мы видим большой интерес к этой и другим нашим разработкам со стороны коллег по отрасли и рынка в целом, - – рассказала директор по снабжению Компании Мария Коваленко.