От «японца» до 240-тонного гиганта-большегруза

Александр Пучков работает на Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева всю свою трудовую жизнь. Он - водитель БЕЛАЗа

30 октября в России отметят День работников автомобильного транспорта. Трудно переоценить вклад людей этой профессии в экономику страны и региона. Транспортники заняты практически во всех отраслях — от сервиса услуг до горной добычи и металлургии. Об одном из работников автомобильного транспорта — наш рассказ.

С детства мечтал сесть за руль

Пучков Александр Александрович работает на Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева вот уже 31 год, по сути, всю свою трудовую жизнь. Он — водитель большегруза, 240-тонного БЕЛАЗа, который занят на добыче руды в карьере. Гигант перевозит горную массу к перегрузочным пунктам и дробильно-конвейерному комплексу. Этот процесс является важным звеном в технологической цепочке комбината.

Александр — коренной курянин, родился в селе Рышково Железногорского района Курской области, там же вырос и окончил среднюю школу. Потом закончил училище номер 16 Железногорска (ныне - политехнический колледж), где освоил специальность водителя большегруза. А когда вернулся из армии, то трудился на бульдозере в родном колхозе, проработав там около полугода.

Стать высококвалифицированным водителем было его мечтой с малых лет.

- Я с детства любил технику, как и все деревенские пацаны - мотоциклы, мопеды. И всегда хотел получить водительские права, - рассказывает Александр Александрович.

На комбинат Пучков попал по направлению.

- Как сейчас помню эту дату - 5 августа 1991 года. Именно с этого дня начался отсчет трудовых буден на МГОКе. Теперь, получается, вот уже 31 год работаю на комбинате, - вспоминает водитель.

Эволюция техники

Первой машиной, которая досталась новичку, был японский самосвал «Комацу». Месяц Александр стажировался под присмотром своего более опытного коллеги Леонида Голощапова. Было очень интересно осваивать карьерную технику. В чем-то сам старался разобраться, в чем-то помогали наставники и коллеги. На японце Пучков проработал целых десять лет, вплоть до начала 21 века.

- Комацу были уже «пожилые», хотя это маневренная машина, хорошая. А вот когда получил 130-тонный новый БЕЛАЗ, ощутил перемены - там и обороты двигателя чуть меньше, и салон комфортнее. А через какое-то время и его обновили — меня перевели еще на один, более современный БЕЛАЗ, - вспоминает водитель.

30-летнюю эволюцию карьерной техники Пучков испытал, что называется, на собственном опыте.

И вот, наконец, суперсовременный БЕЛАЗ грузоподъемностью 240 тонн освоил в прошлом году. Сегодня это самая большая машина в карьере МГОКа.

В гиганте-большегрузе стоит программа навигации, не заблудишься точно - даже в огромном карьере курской "магнитки"

В тандеме с мощными экскаваторами такие большегрузы создают высокоэффективные производственные комплексы по добыче железной руды. Компания «Металлоинвест» отводит важную роль приобретению современной техники, которая позволяет повышать производительность и снижать воздействие на окружающую среду.

«Машина оснащена, словно самолет!»

Александр Александрович признается, что приладиться к большому количеству современных систем, установленных на гиганте, поначалу было непросто:

- Машина оснащена, словно самолет!

Жидкокристаллическое табло, современные приборы… Бортовой компьютер контролирует все параметры работы автомобиля. На БЕЛАЗе есть системы автоматического пожаротушения, контроля давления в шинах, видеообзора, устройство сигнализации о приближении к высоковольтной линии. Автосамосвал оптимально сочетает грузоподъемность, высокие технические характеристики и комфортные условия для водителя.

Александр признается, что самое сложное на большой машине – это освоиться. Поэтому обязательна стажировка. У Пучкова на это ушел месяц.

- Вроде всю жизнь проработал. Но машина огромная, и необычно было поначалу. А сейчас уже привык, как родная стала.

В изучении новой техники водителю помогал коллега - Миронов Андрей, который уже работал на такой машине. Ведь коллектив в подразделении дружный, взаимовыручка и чувство локтя всегда помогают автомобилистам.

- А что касается безаварийной работы, как показала себя новинка?

- Машина надежная, но если вдруг какая-то поломка, немедленно об этом сообщает. Главное, вовремя проводить техобслуживание, масла, фильтры менять.

«Я всегда стараюсь свои задачи выполнить»

Конечно, чтобы освоить такую современную технику, нужны опыт, сноровка, ответственность. Не случайно выбор, кому доверить 240-тонный БЕЛАЗ, на комбинате пал на Пучкова.

- Я всегда стараюсь свои задачи выполнить, - с увлечением рассказывает Александр Александрович о работе. - Перед началом смены на бортовой компьютер приходит назначение, куда ехать, к какому экскаватору. Когда прибыл в пункт назначения, нажимаю на пульте кнопку «Прибытие». Затем подъезжаю под ковш экскаватора, ковш высыпает руду - я нажимаю «Первый ковш». Так начинается отсчет времени погрузки. Точно так же компьютер назначает маршрут обратного пути: приезжаю на разгрузку, нажимаю «Разгрузка», затем опять - «Назначение», и цикл повторяется.

В БЕЛАЗе стоит даже программа навигации. Не заблудишься точно! Хотя в карьере можно заблудиться, если кто первый раз там, - шутит водитель.

За смену выходит разное число рейсов в зависимости от расстояния. Бывает, плечо короткое — километр, два, а может 500 метров, а бывает и два, и три, и семь, и восемь. По-разному. За смену можно сделать самый минимум 20 рейсов, а если расстояние ближе, то можно и 30, и 40.

Охота, рыбалка и здоровый сон помогают восстановить силы

Конечно, непростой труд водителя большегруза требует полноценного отдыха. «Необходимо, например, хорошо выспаться перед сменой», - считает Александр Александрович.

Восстановить силы помогают и увлечения, у Пучкова это, в основном, охота и рыбалка:

- Летом люблю на рыбалку ездить на Михайловское песчаное озеро, там специальные места для рыболовов. Есть и реки - Усожа, Свапа, где тоже можно порыбачить. И около моего дома в деревне - тоже небольшое озерцо.

Осенне-зимняя охота сейчас на пушного зверя открылась: заяц, лисица, енотовидная собака, хорь.

Не забывает Александр Пучков и родные края — в этом году достроил дом в деревне, где родился и вырос.

А на вопрос, в чем секрет его трудового долголетия, Александр Александрович отвечает просто:

- Не люблю работу менять, такой уж я человек.