От «японца» до 240-тонного гиганта-большегруза

Александр Пучков работает на Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева всю свою трудовую жизнь. Он - водитель БЕЛАЗа
30 октября в России отметят День работников автомобильного транспорта. Трудно переоценить вклад людей этой профессии в экономику страны и региона. Транспортники заняты практически во всех отраслях — от сервиса услуг до горной добычи и металлургии. Об одном из работников автомобильного транспорта — наш рассказ.
Пучков Александр Александрович работает на Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева вот уже 31 год, по сути, всю свою трудовую жизнь. Он — водитель большегруза, 240-тонного БЕЛАЗа, который занят на добыче руды в карьере. Гигант перевозит горную массу к перегрузочным пунктам и дробильно-конвейерному комплексу. Этот процесс является важным звеном в технологической цепочке комбината.
Александр — коренной курянин, родился в селе Рышково Железногорского района Курской области, там же вырос и окончил среднюю школу. Потом закончил училище номер 16 Железногорска (ныне - политехнический колледж), где освоил специальность водителя большегруза. А когда вернулся из армии, то трудился на бульдозере в родном колхозе, проработав там около полугода.
Стать высококвалифицированным водителем было его мечтой с малых лет.
- Я с детства любил технику, как и все деревенские пацаны - мотоциклы, мопеды. И всегда хотел получить водительские права, - рассказывает Александр Александрович.
На комбинат Пучков попал по направлению.
- Как сейчас помню эту дату - 5 августа 1991 года. Именно с этого дня начался отсчет трудовых буден на МГОКе. Теперь, получается, вот уже 31 год работаю на комбинате, - вспоминает водитель.
Первой машиной, которая досталась новичку, был японский самосвал «Комацу». Месяц Александр стажировался под присмотром своего более опытного коллеги Леонида Голощапова. Было очень интересно осваивать карьерную технику. В чем-то сам старался разобраться, в чем-то помогали наставники и коллеги. На японце Пучков проработал целых десять лет, вплоть до начала 21 века.
- Комацу были уже «пожилые», хотя это маневренная машина, хорошая. А вот когда получил 130-тонный новый БЕЛАЗ, ощутил перемены - там и обороты двигателя чуть меньше, и салон комфортнее. А через какое-то время и его обновили — меня перевели еще на один, более современный БЕЛАЗ, - вспоминает водитель.
30-летнюю эволюцию карьерной техники Пучков испытал, что называется, на собственном опыте.
И вот, наконец, суперсовременный БЕЛАЗ грузоподъемностью 240 тонн освоил в прошлом году. Сегодня это самая большая машина в карьере МГОКа.
В гиганте-большегрузе стоит программа навигации, не заблудишься точно - даже в огромном карьере курской "магнитки"
В тандеме с мощными экскаваторами такие большегрузы создают высокоэффективные производственные комплексы по добыче железной руды. Компания «Металлоинвест» отводит важную роль приобретению современной техники, которая позволяет повышать производительность и снижать воздействие на окружающую среду.
Александр Александрович признается, что приладиться к большому количеству современных систем, установленных на гиганте, поначалу было непросто:
- Машина оснащена, словно самолет!
Жидкокристаллическое табло, современные приборы… Бортовой компьютер контролирует все параметры работы автомобиля. На БЕЛАЗе есть системы автоматического пожаротушения, контроля давления в шинах, видеообзора, устройство сигнализации о приближении к высоковольтной линии. Автосамосвал оптимально сочетает грузоподъемность, высокие технические характеристики и комфортные условия для водителя.
Александр признается, что самое сложное на большой машине – это освоиться. Поэтому обязательна стажировка. У Пучкова на это ушел месяц.
- Вроде всю жизнь проработал. Но машина огромная, и необычно было поначалу. А сейчас уже привык, как родная стала.
В изучении новой техники водителю помогал коллега - Миронов Андрей, который уже работал на такой машине. Ведь коллектив в подразделении дружный, взаимовыручка и чувство локтя всегда помогают автомобилистам.
- А что касается безаварийной работы, как показала себя новинка?
- Машина надежная, но если вдруг какая-то поломка, немедленно об этом сообщает. Главное, вовремя проводить техобслуживание, масла, фильтры менять.
Конечно, чтобы освоить такую современную технику, нужны опыт, сноровка, ответственность. Не случайно выбор, кому доверить 240-тонный БЕЛАЗ, на комбинате пал на Пучкова.
- Я всегда стараюсь свои задачи выполнить, - с увлечением рассказывает Александр Александрович о работе. - Перед началом смены на бортовой компьютер приходит назначение, куда ехать, к какому экскаватору. Когда прибыл в пункт назначения, нажимаю на пульте кнопку «Прибытие». Затем подъезжаю под ковш экскаватора, ковш высыпает руду - я нажимаю «Первый ковш». Так начинается отсчет времени погрузки. Точно так же компьютер назначает маршрут обратного пути: приезжаю на разгрузку, нажимаю «Разгрузка», затем опять - «Назначение», и цикл повторяется.
В БЕЛАЗе стоит даже программа навигации. Не заблудишься точно! Хотя в карьере можно заблудиться, если кто первый раз там, - шутит водитель.
За смену выходит разное число рейсов в зависимости от расстояния. Бывает, плечо короткое — километр, два, а может 500 метров, а бывает и два, и три, и семь, и восемь. По-разному. За смену можно сделать самый минимум 20 рейсов, а если расстояние ближе, то можно и 30, и 40.
Конечно, непростой труд водителя большегруза требует полноценного отдыха. «Необходимо, например, хорошо выспаться перед сменой», - считает Александр Александрович.
Восстановить силы помогают и увлечения, у Пучкова это, в основном, охота и рыбалка:
- Летом люблю на рыбалку ездить на Михайловское песчаное озеро, там специальные места для рыболовов. Есть и реки - Усожа, Свапа, где тоже можно порыбачить. И около моего дома в деревне - тоже небольшое озерцо.
Осенне-зимняя охота сейчас на пушного зверя открылась: заяц, лисица, енотовидная собака, хорь.
Не забывает Александр Пучков и родные края — в этом году достроил дом в деревне, где родился и вырос.
А на вопрос, в чем секрет его трудового долголетия, Александр Александрович отвечает просто:
- Не люблю работу менять, такой уж я человек.