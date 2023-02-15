Курские педагоги и школьники получили премии

Награды по традиции вручают 30 ученикам и педагогам Фото: предоставлено пресс-службой

В Железногорске Курской области вручили премии молодым педагогам и стипендии талантливым школьникам и студентам. Такие поощрения один раз в полугодие получают 15 учеников колледжей, школ, завоевавших призовые места в олимпиадах, спортивных и творческих состязаниях, и ежеквартально – 15 молодых воспитателей, учителей, тренеров, преподавателей города и района, которые делают первые успехи в работе.

- Сегодня многие учебные кабинеты оснащают мультимедийными установками, современным оборудованием, – поделилась учитель русского языка и литературы Железногорской средней общеобразовательной школы № 8 Елена Васенкова. – Это помогает нам разнообразить процесс обучения, сделать его интересным и эффективным

- Значимость вашей профессии трудно переоценить, вы даете образование детям, прививаете любовь к Родине, учите созидательному труду, – обратился к педагогам депутат Курской областной Думы Борис Сорокин. – Благодаря вашим стараниям в нашем городе – замечательная молодежь, талантливые ребята, которые ставят перед собой высокие цели и достигают их.

На протяжении многих лет Металлоинвест участвует в реализации масштабных социальных проектов в регионе, в том числе поддерживает развитие системы образования.

В рамках социально-экономического партнерства с администрациями Курской области и города Железногорска Компания ежегодно направляет средства на реконструкцию и строительство новых образовательных объектов, обновление учебно-производственной базы школ, колледжей, учреждений дополнительного образования, проведение городских педагогических конкурсов.