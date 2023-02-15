В январе курянам разослали 250 тысяч единых квитанций

В документ включены начисления от двух до четырех поставщиков ЖКУ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В январе 2023 года жители многоквартирных домов Курской области получили единый документ на оплату жилищно-коммунальных услуг. В него вошли начисления Регионального оператора фонда капитального ремонта, Спецавтобазы по уборке Курска, МУП «Курскводоканал», АО «Курскоблводоканал». Охвачено 500 тысяч лицевых счетов, выпущено 250 тысяч ЕПД, сообщает администрация региона.

За выпуск единого платежного документа и формирование эталонной базы потребителей ЖКУ отвечает оператор проекта - Центр развития ЖКХ Курской области. На его официальном сайте http://46gkh.ru/ появился сервис «Личный кабинет». Зарегистрировавшись в нем, потребители получают возможность просматривать информацию о начислениях, вводить показания приборов учета, формировать и распечатывать квитанцию.

В единый платежный документ включены начисления от двух до четырех поставщиков ЖКУ. На первом этапе реализации проекта за каждым закреплен свой QR-код, при оплате средства сразу направляются на счета поставщиков.

Оплатить ЕПД можно традиционными способами: через банк, почтовое отделение, мобильные приложения. Автоплатежи в банковских сервисах перенастройки не требуют. Сохраняется возможность скорректировать сумму платежа путем указания плательщиком суммы оплаты по каждому поставщику ЖКУ, представленному в ЕПД.

- Сейчас идут переговоры с банками по организации возможности оплаты ЕПД единой суммой с минимальной комиссией. После необходимых доработок средства будут принимать по единому QR-коду.

Проект реализуется поэтапно, с добавлением услуг и поставщиков по мере готовности инфраструктуры сторон. В течение года планируется обработать, сверить и включить в единый платежный документ свыше миллиона лицевых счетов, - рассказал директор Центра развития ЖКХ Курской области Анатолий Акулов.

По вопросам, касающимся начислений, изменений в лицевом счете или некорректности указанных в ЕПД данных, необходимо обращаться к поставщикам услуг или в МФЦ. Адреса и контактные данные поставщиков указаны в графе «Реквизиты получателя платежа».

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 1 марта в Курске дорожает плата за наем

В администрации города утвердили изменение размера платы за пользование (платы за наем) жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Как пояснила заместитель главы администрации Ольга Гранкина, в соответствии с постановлением минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 2023 году установлен в размере 9,86 руб/кв. м в то время, как средний размер платы за наем составил по итогам 2022 года 8,44 руб/кв. м.

Размер платы изменится пропорционально по всем категориям жилищного фонда, при этом рост платы в расчете на двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратов составит не более 85 рублей в месяц, заверили в мэрии. Первые квитанции с измененным размером платы за наем жители города получат в конце марта.

От взимания платы за наем освобождаются инвалиды I и II группы и семьи, имеющие детей-инвалидов.