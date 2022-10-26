Главные новости Курска на 26 октября 2022 года: гибель добровольца в СВО, компенсации за имущество, разрушенное ураганом, автогонщики-чемпионы России

Компенсация пострадавшим от сентябрьского урагана составит до полутора миллионов рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

На днях в Золотухинском районе Курской области простились с Рустамом Аслановым. Гвардии старший сержант погиб 9 октября в городе Сватово ЛНР, пытаясь вынести с поля боя раненого товарища, сообщили в администрации Курской области.

Рустам Мамедович родился в 1979 года в Узбекской ССР. В мае 1990 года семья Аслановых переехала в Курскую область в село 1-е Новоспасское, где Рустам закончил школу и после службы в армии работал на сельхозпредприятии.

В сентябре Рустам Асланов ушел добровольцем в зону проведения СВО и погиб, спасая товарища. В памяти односельчан Рустам Мамедович остался, как человек, готовый всегда прийти на помощь, добрый, отзывчивый, уважающий старшее поколение. Соболезнуем родным и близким героя. Светлая память.

Ранее КП сообщала, что в Курске работает Центр экстренной психологической помощи.

Здесь помогают военнослужащим и их близким. Специалисты оказывают им психологическую и социальную поддержку,

Комитет социальной защиты населения Курска продолжает принимать заявления на выплаты курянам, чье имущество пострадало во время урагана 18 сентября.

Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день подано 28 заявлений на компенсацию ущерба в отношении недвижимости и транспорта. После получения экспертных заключений о размере ущерба комитет начнет перечислять средства заявителям.

Как сказали в мэрии, за поврежденную недвижимость курянам заплатят до полутора миллионов рублей, за транспорт - до миллиона рублей.

Заявление можно подать через комитет соцзащиты Курска (ул. Пигорева 2/17).

Справки по телефону: 32-42-72, 32-54-79

18 сентября на Курск обрушился ураган. Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС в основном удар стихии пришелся на Сеймский округ.

Ветер сломал 33 дерева, из них более 20 — были повалены в парках и скверах.

Поступило 21 обращение о поврежденных ураганом транспорта. Зафиксировано восемь сообщений о поврежденных крышах домов.

Последние в этом году соревнования по автокроссу прошли в Воронеже, свое мастерство продемонстрировали более 50 пилотов из разных регионов страны. Курскую область представляли водители-профессионалы ПАТП-1.

По итогам соревнований курские спортсмены второй год подряд стали обладателями золотых медалей чемпионата России в командном зачете. Также у наших автогонщиков два вторых места в личном зачете. В классе «Супер 1600» вторым стал Антон Соченко, в классе Д2Н - Павел Корпачев. Кроме того, по сумме шести этапов Корпачев завоевал бронзу в личном зачете.

Как сообщалось ранее, курский «Авангард» прервал серию из семи матчей без побед. Подопечные Дениса Гершуна разгромили «Рязань». Теперь 30 октября подопечные Дениса Гершуна сыграют в Туле с дублем местного «Арсенала» (шестое место, 27 очков). Начало игры в 14:00.