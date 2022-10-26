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Общество26 октября 2022 4:00

Главные новости Курска на 26 октября 2022 года: гибель добровольца в СВО, компенсации за имущество, разрушенное ураганом, автогонщики-чемпионы России

Рассказываем об основных событиях на утро 26 октября 2022 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Компенсация пострадавшим от сентябрьского урагана составит до полутора миллионов рублей

Компенсация пострадавшим от сентябрьского урагана составит до полутора миллионов рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На днях в Золотухинском районе Курской области простились с Рустамом Аслановым. Гвардии старший сержант погиб 9 октября в городе Сватово ЛНР, пытаясь вынести с поля боя раненого товарища, сообщили в администрации Курской области.

Рустам Мамедович родился в 1979 года в Узбекской ССР. В мае 1990 года семья Аслановых переехала в Курскую область в село 1-е Новоспасское, где Рустам закончил школу и после службы в армии работал на сельхозпредприятии.

В сентябре Рустам Асланов ушел добровольцем в зону проведения СВО и погиб, спасая товарища. В памяти односельчан Рустам Мамедович остался, как человек, готовый всегда прийти на помощь, добрый, отзывчивый, уважающий старшее поколение. Соболезнуем родным и близким героя. Светлая память.

Ранее КП сообщала, что в Курске работает Центр экстренной психологической помощи.

Здесь помогают военнослужащим и их близким. Специалисты оказывают им психологическую и социальную поддержку,

Комитет социальной защиты населения Курска продолжает принимать заявления на выплаты курянам, чье имущество пострадало во время урагана 18 сентября.

Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день подано 28 заявлений на компенсацию ущерба в отношении недвижимости и транспорта. После получения экспертных заключений о размере ущерба комитет начнет перечислять средства заявителям.

Как сказали в мэрии, за поврежденную недвижимость курянам заплатят до полутора миллионов рублей, за транспорт - до миллиона рублей.

Заявление можно подать через комитет соцзащиты Курска (ул. Пигорева 2/17).

Справки по телефону: 32-42-72, 32-54-79

18 сентября на Курск обрушился ураган. Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС в основном удар стихии пришелся на Сеймский округ.

Ветер сломал 33 дерева, из них более 20 — были повалены в парках и скверах.

Поступило 21 обращение о поврежденных ураганом транспорта. Зафиксировано восемь сообщений о поврежденных крышах домов.

Последние в этом году соревнования по автокроссу прошли в Воронеже, свое мастерство продемонстрировали более 50 пилотов из разных регионов страны. Курскую область представляли водители-профессионалы ПАТП-1.

По итогам соревнований курские спортсмены второй год подряд стали обладателями золотых медалей чемпионата России в командном зачете. Также у наших автогонщиков два вторых места в личном зачете. В классе «Супер 1600» вторым стал Антон Соченко, в классе Д2Н - Павел Корпачев. Кроме того, по сумме шести этапов Корпачев завоевал бронзу в личном зачете.

Как сообщалось ранее, курский «Авангард» прервал серию из семи матчей без побед. Подопечные Дениса Гершуна разгромили «Рязань». Теперь 30 октября подопечные Дениса Гершуна сыграют в Туле с дублем местного «Арсенала» (шестое место, 27 очков). Начало игры в 14:00.

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