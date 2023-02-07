В Курской области "накрыли" партию наркотиков

Закладки мужчина должен был сделать в лесу в Железногорском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Госавтоинспекции и отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Железногорский» в ходе проверки оперативной информации о причастности местного жителя к незаконному обороту наркотиков остановили автомобиль "Рено".

Водитель и пассажир вели себя странно, и у полицейских возникли подозрения о том, что оба могут находиться в состоянии опьянения. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В ходе следственных действий у 34-летнего пассажира в кармане куртки нашли 28 свертков с порошкообразным веществом. В дальнейшем исследование установило, что это - синтетический наркотик метилэфедрон общей массой около 15 граммов.

Подозреваемый признался, что перевозил запрещенные вещества для дальнейшего распространения через тайники-закладки в Железногорском районе. Объявление о незаконном заработке он нашел в Интернете и согласился, зная, что речь идет о сбыте наркотиков.

Для выполнения первого задания мужчину направили в отдаленный лес. Не имея личного транспорта, курьер обратился к товарищу с просьбой подвезти его. Но он не рассказал истинную причину поездки.

По указанным ориентирам мужчина забрал запрещенные вещества. Порцию найденных наркотиков употребил на месте, для остального заранее распланировал места сбыта. Но его преступный план не позволили реализовать сотрудники полиции. Курьера задержали по дороге в город горняков.

- Сейчас против подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, - рассказали в УМВД региона.

Против водителя автомобиля составили административный протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль изъят и направлен на штраф стоянку сказали в полиции.

КСТАТИ

В прошлом году органами внутренних дел Курской области пресечено 830 наркопреступлений. Свыше 345 килограмм наркотических веществ изъяты из незаконного оборота.

К уголовной ответственности привлечено 11 лидеров и активных участников.

Под административным надзором находятся более одной тысячи курян, освободившихся из мест лишения свободы.