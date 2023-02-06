Как защититься от нежелательных звонков

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При массированных обзвонах на бесплатные номера 8-800 владелец номера может столкнуться как с нежелательными затратами на входящие звонки, так и с лишней нагрузкой на телефонные линии номера, из-за которой реальные покупатели и клиенты не смогут дозвониться в компанию.

«Мы стремимся обеспечивать не только нужный бизнесу набор цифровых инструментов, но и качество и надежность сервисов, включая защиту и отказоустойчивость. Новый функционал ВАТС поможет организациям минимизировать возможные риски финансовых потерь от действий телефонных спамеров»,— отметила Елена Нечай, директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома».

«Виртуальная АТС» (ВАТС), цифровой сервиса «Ростелекома», способен обезопасить абонентов.

Встроенный в платформу «Виртуальной АТС» функционал анализирует такие параметры, как количество вызовов с одного номера в течение часа или суток, частоту попаданий номера во временный список нежелательных вызовов и продолжительность нахождения в нем. Пользователь может настроить это самостоятельно в личном кабинете. Как только система замечает подозрительную активность и превышение заданных параметров, номера, с которых поступают вызовы, блокируются.