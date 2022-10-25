Быстро, удобно, с индивидуальным подходом

фото: Эксперты подробно объяснили, что такое электронный сертификат

Региональное отделение Фонда социального страхования совместно с «Комсомольской правдой» 19 октября организовало «круглый стол» на тему «Электронный сертификат на технические средства реабилитации: новые возможности и перспективы».

Гости и участники «круглого стола» подробно обсудили реализацию в регионе нового платежного инструмента – электронного сертификата на ТСР.

В рамках мероприятия специалисты ФСС подробно рассказали о новом удобном платежном инструменте, с помощью которого люди с инвалидностью могут самостоятельно купить технические средства реабилитации (ТСР).

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Поделились информацией и ответили на вопросы заместитель управляющего Курским региональным отделением ФСС РФ Ирина Орешко, начальник отдела социальных программ регионального отделения ФСС РФ Елена Рязанцева, специалисты регионального ФСС.

В обсуждении также приняли участие представители поставщиков, обществ инвалидов, организаций региона.

Для начала — немного статистики. В Курской области проживает около 11 тысяч инвалидов, которым по закону положены ТСР от государства. Приблизительно каждый пятый из них покупает средства реабилитации за свой счет с последующей компенсацией.

К сожалению, не каждый человек с ограниченными возможностями здоровья может позволить себе потратить некую, подчас весьма весомую, сумму из собственного бюджета на ТСР даже с учетом последующей компенсации стоимости покупки. Электронный сертификат эту проблему решает.

На электронный сертификат, привязанный к карте «Мир», ФСС записывает сумму, которую можно потратить на покупку. Деньги резервируются до момента приобретения ТСР в Федеральном казначействе, так что потратить их можно только строго по назначению.

Сертификат дает права выбора необходимого в рамках программы реабилитации ТСР. Правда, если стоимость предполагаемой покупки будет превышать сумму сертификата, разницу придется доплатить инвалиду уже из своего бюджета.

- Около 500 жителей Курской области уже воспользовались электронным сертификатом, оформлено полторы тысячи сертификатов более чем на три тысячи изделий на сумму почти тринадцать миллионов рублей, - поделилась статистикой Ирина Орешко. - Всего же Курское региональное отделение ФСС тратит на обеспечение инвалидов ТСР ежегодно почти 300 миллионов рублей. Поставщиков становится все больше, так как электронный сертификат — это быстро, удобно, плюс индивидуальный подход. Срок его действия, как правило, один год, за исключением, например, абсорбирующего белья и некоторых других товаров. Преимущество еще и в том, что покупку можно сделать онлайн. Сертификат перестает действовать также в случае окончания индивидуальной программы реабилитации.

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Генеральный директор АО «Ортомар» Вячеслав Боев рассказал о такой важной опции, как бесплатная доставка товара:

- Выбранное изделие поставщик доставляет бесплатно. Это касается всех без исключения получателей ТСР в Курской области, в том числе в районах. Оплату также можно сделать сразу при получении товара на дому.

Сейчас в Курской области с электронными сертификатами работают шесть точек продаж, в том числе одна — в Железногорске.

- В соответствии с индивидуальной программой реабилитации ФСС прописывает, какое ТСР положено человеку, в каком количестве и за какую цену. Цену мы определяем по последнему контракту, - рассказала Елена Рязанцева. - Цена по сертификату будет немного выше, чем по компенсации.

Председатель Курского РО Всероссийского общества родителей детей инвалидов рассказала, что электронный сертификат — это, прежде всего, возможность не тратить собственные средства на покупку ТСР и не «пробивать брешь» в семейном бюджете:

- В начале года 16% опрошенных были очень довольны, 26% сказали, что электронный сертификат не очень помогает, потому что суммы хотя и больше, чем по компенсации, но они все равно не покрывают рыночной стоимости ТСР. Большинство людей вынуждены доплачивать за покупку.

Воспользоваться электронным сертификатом можно в торговых точках по всей России, которые подключены к этому сервису. В Курской области с электронным сертификатом также работает торговая площадка OZON.

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Список магазинов-партнеров будет расширяться, добавили эксперты.

Адреса магазинов размещены на сайте Курского отделения ФСС, в бесплатном мобильном приложении ФСС «Социальный навигатор» и в электронном каталоге ТСР ktsr.fss.ru. Выбрав в последнем товар, человек узнает, где можно приобрести то или иное изделие, сравнивает цены, а затем уже подает заявление на получение сертификата.

Специалисты ФСС всегда готовы помочь с оформлением электронного сертификата, подчеркнули участники «круглого стола».

Всего же в Курской области ФСС тратит на обеспечение инвалидов ТСР ежегодно почти 300 миллионов рублей, было отмечено в рамках «круглого стола»

Светлана Волкова.

фото Кристина Горбатенко