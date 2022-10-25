Главные новости Курска на 25 октября 2022 года: пожарно-тактическое учение, восстановление после обстрелов и сбор денег мобилизованным

Администрация Курской области рассмотрит коммерческие предложения от предприятий, готовых производить продукцию для нужд участников СВО Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 октября, в Курском онкологическом центре имени Г.Е. Островерхова пройдет плановое пожарно-тактическое учение. Это ежегодное мероприятие, начало которого назначено на 14:30.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в ходе учения проверят знания персонала онкоцентра и отработают вопросы взаимодействия служб экстренного реагирования. К месту проведения учения будет направлена пожарная техника с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

Главное управление просит жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не паниковать. Участникам дорожного движения нужно будет соблюдать правила и уступать дорогу спецтранспорту.

Также не беспокоиться просят и родственников пациентов онкологического центра – их задействовать в учении не будут.

В приграничных селах Курской области, которые подверглись обстрелам ВСУ, продолжают восстановительные работы. Так, за минувшую неделю новый шифер уложили на кровлях четырех домов и одной хозпостройки, а также заменили десять окон, установили четыре стеклопакета и остеклили 17 квадратных метров деревянных окон. Также строители смонтировали 17 метров заборов, установили четыре двери, уложили девять квадратных метров керамогранитной плитки.

Осталось восстановить 27 частных домов. Необходимо отремонтировать 12 фасадов, 18 кровель жилых домов и семь на хозпостройках, а также восстановить 21 поврежденный забор.

Как сообщают в обладминистрации, всего с начала специальной военной операции в пяти муниципальных образованиях Курской области отремонтировано 19 многоквартирных и 307 частных домов, два магазина, пят объектов социальной и культурной сферы.

Курская область принимает участие в проекте по поддержке мобилизованных и добровольцев.

- Организаторы акции доработали механизм и сделали помощь адресной для субъектов РФ. Для каждого региона появился свой QR-код, пройдя по которому пользователь попадает сразу на страницу регионального сбора. Деньги, которые планирует перевести участник акции, пойдут на помощь бойцам из конкретного региона, - сообщает администрация Курской области. - Куряне могут помочь мобилизованным из нашего региона, участвующим в выполнении задач специальной военной операции, а также добровольцам, отрядам территориальной обороны и бойцам батальона «Сейм».

Кроме того, администрация Курской области рассмотрит коммерческие предложения от предприятий, готовых производить продукцию для нужд участников СВО. Предложения могут быть использованы для поддержки военнослужащих, мобилизованных от Курской области, помощи освобожденным территориям и соседним регионам. Заявки от предприятий принимаются Фондом развития Курской области по почте: frko2019@bk.ru, добавили в Доме Советов.