В Курской области пройдут рейды по проверке перевозки детей

Проверки пройдут на дорогах региона
Фото: Светлана ВОЛКОВА
С начала года в Курской области уже зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 12 несовершеннолетних получили ранения.
- Наибольшую тревогу вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием детей–пассажиров. За это время зарегистрировано шесть таких ДТП, в которых семь детей пострадали, - рассказали в УМВД Курской области.
Чаще всего аварии происходят из-за нарушения правил проезда перекрестков, небезопасного выезда на "встречку", несоблюдение очередности проезда и неправильного выбора дистанции.
В феврале в Курской области стартует профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое!». Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки детей в автомобиле.
- Согласно пункту 22.9. Правил дорожного движения Российской Федерации, перевозка детей до семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, - напоминают полицейские.
А в возрасте от семи до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Кстати, по статистике аварийности самое безопасное место – середина заднего сиденья, так как ребенок будет защищен от боковых ударов.
Если в вашем автомобиле есть пассажир-ребенок, соблюдайте простые правила:
- держите дистанцию
- не совершайте опасные маневры
- соблюдайте скоростной режим
Позиция Госавтоинспекции такова - как можно дольше перевозить ребенка в автомобиле именно с использованием детского удерживающего устройства. Так, по мнению специалистов, можно обезопасить юного пассажира.
Кстати, по статье 12.23ч.3 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД, предусмотрен штрафа в три тысячи рублей.
Очередное ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло в Курске 6 февраля.
В центре Курска под колеса "Лады" попала 15-летняя девочка. Авария произошла на улице Карла Маркса. ДТП случилось 6 февраля примерно в 14:47 в районе дома № 3 по улице Карла Маркса Курска.
21-летний водитель на «Лада Гранта» ехал по улице Карла Маркса со стороны Перекальского в направлении улицы Никитская. Он сбил здесь девушку-пешехода. В результате ДТП она получила ранения.