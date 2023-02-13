В Курской области пройдут рейды по проверке перевозки детей

Проверки пройдут на дорогах региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала года в Курской области уже зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 12 несовершеннолетних получили ранения.

Перекрестки и выезд на "встречку"

- Наибольшую тревогу вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием детей–пассажиров. За это время зарегистрировано шесть таких ДТП, в которых семь детей пострадали, - рассказали в УМВД Курской области.

Чаще всего аварии происходят из-за нарушения правил проезда перекрестков, небезопасного выезда на "встречку", несоблюдение очередности проезда и неправильного выбора дистанции.

Что говорят ПДД

В феврале в Курской области стартует профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое!». Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки детей в автомобиле.

- Согласно пункту 22.9. Правил дорожного движения Российской Федерации, перевозка детей до семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, - напоминают полицейские.

А в возрасте от семи до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Самое безопасное место в авто - середина заднего сиденья

Кстати, по статистике аварийности самое безопасное место – середина заднего сиденья, так как ребенок будет защищен от боковых ударов.

Если в вашем автомобиле есть пассажир-ребенок, соблюдайте простые правила:

- держите дистанцию

- не совершайте опасные маневры

- соблюдайте скоростной режим

Позиция Госавтоинспекции такова - как можно дольше перевозить ребенка в автомобиле именно с использованием детского удерживающего устройства. Так, по мнению специалистов, можно обезопасить юного пассажира.

Кстати, по статье 12.23ч.3 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД, предусмотрен штрафа в три тысячи рублей.

БЫЛО ДЕЛО

Очередное ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло в Курске 6 февраля.

В центре Курска под колеса "Лады" попала 15-летняя девочка. Авария произошла на улице Карла Маркса. ДТП случилось 6 февраля примерно в 14:47 в районе дома № 3 по улице Карла Маркса Курска.

21-летний водитель на «Лада Гранта» ехал по улице Карла Маркса со стороны Перекальского в направлении улицы Никитская. Он сбил здесь девушку-пешехода. В результате ДТП она получила ранения.