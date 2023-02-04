В Курском драмтеатре повторили комедию Франсуа Озона

На сцене - только дамы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пьеса «Восемь женщин» была написана французским драматургом и режиссером Робером Тома в 1958 году в Ницце. Автору не очень полюбилось собственное творение, однако по нему была снята знаменитая экранизация, вышедшая в прокат в 1960 году.

Многие наверняка смотрели этот фильм с примадонной французского кинематографа Катрин Денев в главной роли — блистательную комедию Франсуа Озона «Восемь женщин». Картина была удостоена приза «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале за актерский ансамбль.

А уже на следующий год после выхода фильма, в августе 1961-ого, состоялась премьера пьесы на сцене парижского театра «Эдуард VII» .

Сюжет пьесы интригует с самого начала Фото: Светлана ВОЛКОВА

В России пьесу Тома очень полюбили и в большинстве случаев она ставилась под названием «Восемь любящих женщин». Она входила или входит в репертуар московских «Театра сатиры», «Малого театра» (2015 г.), театра имени Моссовета (2021 г.), а также Владимирского академического театра драмы (2004 г.), Иркутского областного театра юного зрителя имени А. Вампилова, «Пермского Театр-Театра», Новосибирского театра музыкальной комедии, Краснодарского театра драмы имени Горького.

Не стал исключением и Курский драматический театр имени А.С. Пушкина. В Курске «Восемь любящих женщин» поставил заслуженный артист России Александр Швачунов. Премьера спектакля состоялась в разгар коронавирусных ограничений — в декабре 2020 года. Так что увидеть постановку теперь можно уже не как премьерную.

Сюжет интригует.

Под Рождество в одном богатом доме собирается большая семья: восемь прекрасных дам и один мужчина. Но радость встречи омрачает страшное событие: хозяин дома найден убитым в своей спальне – нож в спине.

Полиция не прибудет вовремя: кто-то перерезал телефонный шнур и провода зажигания в машине, вдобавок ворота дома занесены снегом. Отрезанные от окружающего мира восемь женщин начинают самостоятельное расследование.

Сколько же семейных тайн открывается в одночасье! Все старательно лгут о себе и друг о друге, стараясь отвести от себя подозрение, но правда неминуемо откроется.

Любовь, ненависть, отчуждение, интриги, семейные тайны, деньги, ревность, предательство, лицемерие.

В этот вечер восемь любящих женщин раскроют все свои карты…

Любопытно, что спектакль получился «женским» - в постановке заняты только прекрасные дамы: Галина Халецка, Елена Гордеева, Елена Петрова, Людмила Мордовская, Людмила Скородед, Ольга Яковлева и другие.

Любовь, ненависть, отчуждение, интриги, семейные тайны... Фото: Светлана ВОЛКОВА

А главный герой, вокруг которого кипят страсти, остается невидимкой. Он так и не появится на сцене перед зрителем.

Кстати, посмотреть постановку можно накануне Женского дня 8 марта. Спектакль состоится 2 марта.