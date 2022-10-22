Курские врачи - о том, как правильно питаться: меньше жареного, соли, специй и газировки!

Каким должен быть здоровый рацион, рассказали специалисты Фото: Светлана ВОЛКОВА

В противовес повальному увлечению фастфудом курские доктора советуют переходить на здоровое питание.

Мясо, рыба, творог + клетчатка

Как правильно составить свой рацион и каких правил стоит придерживаться, чтобы на долгие годы сохранить здоровье и красоту, рассказали врач-гастроэнтеролог поликлиники Курской областной многопрофильной клинической больницы Светлана Жукова и главный внештатный гастроэнтеролог Курской области Наталья Железнова.

По словам Светланы Жуковой, основное правило полезного рациона - пища должна быть разнообразной.

- Нужно употреблять продукты как животного происхождения – мясо, рыба, творог, яйца, птица, так и растительного – это источник пищевых волокон и клетчатки, - советует доктор.

Поэтому в рационе необходимо комбинировать разнообразные продукты. И составлять свое индивидуальное меню с учетом этого правила.

Кстати, клетчатки много не только в бобовых, например, горохе и фасоли, но и в малине и ежевике, а также в отрубях и какао.

Режим - всему голова

Еще одно правило гласит: старайтесь есть в одно и то же время. Это уже вопрос режима дня. Если он у вас "работает", то есть вы встаете каждый день в одно и то же время и в одно и то же время ложитесь спать, и приемы пищи, скорее всего, будут регулярными.

Отсюда другая мораль - нужно отказаться от обильных разовых приемов пищи. То есть, скажем, "плотно" позавтракать перед уходом на работу с расчетом на то, что в следующий раз полноценный прием пищи будет только поздно вечером, вредно. В здоровом рационе должны быть и завтрак, и обед, и полдник, и ужин.

Кстати, ужинать специалисты советуют не позднее, чем за полтора-два часа до сна.

Минус алкоголь и газировка

Обратите внимание на способы приготовления пищи. Лучше исключить из рациона крепкие мясные и жирные рыбные бульоны, а также жирные сорта мяса и жареные блюда. Отдавайте предпочтения отварным блюдам и блюдам, приготовленным на пару.

Не злоупотребляйте солью и специями! Они вызывают повышенную секрецию соляной кислоты и некоторых пищевых ферментов.

Большую часть жиров животного происхождения надо стремиться заменить растительными жирами.

Важно отказаться от алкоголя и газированных напитков.

Сбросить лишний вес помогут овощи и рыба

Секретами правильного похудения поделилась главный внештатный гастроэнтеролог Курской области Наталья Железнова. Реально ли не изнурять себя диетами и сбросить лишний вес? Врачи считают, что цель вполне достижима.

- Самый эффективный способ похудания - это снижение калорийности питания, - рассказывает Наталья Железнова. - Этого можно достичь за счет уменьшения содержания как жиров, так и углеводов. Например, можно рекомендовать средиземноморскую диету. Это означает высокое содержание оливкового масла, овощей, фруктов и орехов, цельнозерновых, рыбы. В рационе при средиземноморской диете рекомендуют сократить красное мясо, обработанные пищевые продукты, сахар и рафинированные углеводы.

Конечно, если вы любитель фастфуда со стажем, перестроить организм на новый режим питания будет не так просто. Но тут главное желание, и тогда все получится!