Главные экономические новости Курска с 16 по 22 октября 2022 года: новые назначения в мэрии, затраты на СВО и ремонт аэровокзала

В горадминистрации сменили председателя комитета дорожного хозяйства Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 октября пройдет еще одна сельхозярмарка в Курске

На улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина» в Курске 22 октября прошла заключительная ярмарка «Осень - 2022». Свою продукцию без посредников продавали сами производители.

Ярмарка прошла на нескольких городских площадках Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Мы постарались сделать так, чтобы производители – это и крестьянско-фермерские хозяйства, и предприятия, и потребпокооперация, и владельцы ЛПХ – представили широкий ассортимент продукции. Проанализировали прошлую ярмарку, тогда был повышенный спрос на сахар. Сегодня привезли больше – всего свыше 100 тонн, а еще более 145 тонн картофеля, 58 тонн овощей, 14 тонн мяса, 10 тонн яблок, около 45 тонн зерна и зернопродуктов, – отметил председатель областного комитета АПК Иван Музалев.

Участие в ярмарке было бесплатным, все необходимые исследования продукции тоже. На двух самых многолюдных площадках – на улицах Рокоссовского и Станционной – покупателям помогали волонтеры.

Еще одна сельхозярмарка пройдет 29 октября на Центральном рынке.

Более миллиарда - из бюджета и внебюджета региона уже потрачено на СВО

В Курской области продолжают направлять единовременную денежную выплату мобилизованным из региона. Так, 20 октября по сто тысяч рублей перечислили еще 454 военным, сообщили в обладминистрации.

- Центр социальных выплат сейчас обрабатывает списки, предоставленные военным комиссариатом Курской области. Всего с учетом ранее поданных списков выплату получат уже более 600 человек. Работа продолжается, - сообщил Роман Старовойт.

Ранее стало известно, что сумма затрат из бюджетных и внебюджетных источников в Курской области на цели, связанные с СВО, превысила миллиард рублей.

- Мы обеспечиваем наших мобилизованных всем необходимым дополнительным оборудованием и снаряжением. Жалоба каждого мобилизованного курянина или членов его семьи у нас на контроле. Вчера решали вопрос по недостаточному снабжению в зоне СВО воинского соединения, в котором служат много курян. Отправили им дополнительную помощь, - сообщил губернатор.

Ремонт аэропорта могут закончить к Новому году

В здании курского аэропорта имени М.И. Гуревича продолжают ремонтные работы. В областной администрации рассказывают, сейчас на первом и втором этажах облицовывают потолок стены и пол, выполняют малярные работы. Уже положили инженерные сети. На втором этаже закончили кладку лифтовой шахты, проводят сети связи и электроснабжения, закончили работы по укладке сети водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования.

На третьем этаже демонтажные работы еще продолжаются. Также начали капитально ремонтировать кровлю здания аэровокзала. На очереди – реконструкция багажного отделения.

Сейчас аэропорт еще закрыт для гражданских судов. Однако глава региона Роман Старовойт отмечает, что хотелось бы, чтобы к новому году обновленное здание аэровокзала уже было бы готово к приему пассажиров.

Так, к концу февраля рассчитывают завершить реконструкцию технических помещений. А в следующем году планируют работы по устройству привокзальной площади.

Между тем, аэропорты на юге и в центре России получат еще более 2 млрд рублей на компенсацию операционных расходов

Поддержку получит ряд аэропортов, в том числе Курский.

- Решение позволит сохранить высококвалифицированные трудовые коллективы, возобновить обслуживание полетов, как только это станет возможно, - сообщили в администрации региона.

Напомним, курский аэропорт закрыт уже на протяжении нескольких месяцев.

Доппоезда пустят на праздниках

На период празднования Дня народного единства в связи с увеличением спроса на поездки «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Курск с Москвой и Санкт-Петербургом.

С 4 по 8 ноября 2022 года будут курсировать десять дополнительных пассажирских поездов:

- №295 Москва – Белгород (прибытие в Курск 4 и 8 ноября в 03:47);

- №217 Москва – Белгород (прибытие в Курск 4 ноября в 03:30);

- №267 Санкт-Петербург – Белгород (прибытие в Курск 4 ноября в 12:20);

- №237 Москва – Курск (прибытие в Курск 4 ноября в 12:53);

В обратном направлении:

- №296 Белгород – Москва (отправление из Курска 3 и 7 ноября в 04:08);

- №218 Белгород – Москва (отправление из Курска 6 ноября в 18:05);

- №268 Белгород – Санкт-Петербург (отправление из Курска 6 ноября в 13:28);

- №238 Курск – Москва (отправление из Курска 6 ноября в 15:50).

Новые назначения в мэрии

С 19 октября на должность председателя комитета дорожного хозяйства Курска назначен Анатолий Лотков. Об этом сообщили в городской администрации.

До этого Анатолий занимал должность директора городского Управления капитального строительства.

Ранее КП сообщала, что Николай Сметанников покинул пост председателя комитета дорожного хозяйства города. Об этом 18 октября сказали в мэрии Курска.

На эту должность он был назначен 13 мая 2021 года. С 18 октября 2022 года Николай Сметанников покидает свой пост по собственному желанию.

Между тем, в Сеймском округе дорожники закончили ремонт проезжей части. Работы выполняли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как рассказывают в областной администрации, в нормативное состояние привели дорожное покрытие на улицах Крюкова, Юности, Менделеева, 1-й Строительной, Рышковской, Привокзальной, Кольцевой, Аллейной и Трубной. Общая протяженность ремонта составляет более 12 километров.

На дорогах заменили асфальтобетонное покрытие, установили новый бортовой камень, отремонтировали колодцы инженерных сетей и восстановили тротуары.

Для повышения безопасности дорожного движения смонтировали барьерные ограждения и провели устройство искусственных дорожных неровностей. Сейчас заканчивают устанавливать дорожные знаки и наносят разметку.

Поликлинику противотуберкулезного диспансера достроят через два года

В Курске продолжается строительство поликлиники для областного противотуберкулезного диспансера. Она появится на 3-й Пушкарной и будет рассчитана на 250 посещений в смену, сообщает региональный комитет строительства.

В здании есть помещения для персонала, кабинеты врачей и лаборатории, административно-хозяйственные помещения.

Строительство проводят за счет бюджета Курской области. Работы идут по графику. На объекте в подвале уже выполнили армирование и бетонирование стен, монтаж колонн, устройство монолитного перекрытия. На первом этаже - монтаж колонн и устройство монолитного перекрытия.

Как говорят в областной администрации, два последних типа работ выполняют в настоящее время на втором этаже. Уже начали кирпичную кладку стен.

Закончить строительные работы планируют к концу 2024 года.