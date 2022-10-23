Главные новости Курска на 23 октября 2022 года: итоги ярмарки "Осень-2022", продление "желтого" уровня теропасности и помощь военным

Курян просят сообщать о беспилотниках по номеру 112 Фото: Светлана ВОЛКОВА

Руководство Курской области приняло решение о продлении "желтого" уровня террористической опасности еще на 15 дней - до 6 ноября.

- Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте неразорвавшиеся боеприпасы! - обратился к курянам глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что с 19 октября в связи с Указом Владимира Путина в регионе ввели средний уровень реагирования.

В Указе говорится, что в рамках режима органы исполнительной власти осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

При поддержке предприятий промышленности, предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей в Курской области приобрели нужное оборудование, средства первой необходимости и продукты питания для военных.

Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев посетил подразделения, обеспечивающие безопасность территории региона в приграничных районах.

- Совместно с председателями комитетов АПК, а также промышленности, торговли и предпринимательства Иваном Музалевым и Михаилом Аксеновым обратились к нашим руководителям предприятий, которые откликнулись на сбор помощи для армии, - рассказал Сергей Иванович.

Сергей Стародубцев передал военным предметы первой необходимости, около тонны продуктов питания, одежду, а также электрогенераторы.

На улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина» в Курске прошла заключительная ярмарка «Осень - 2022». Свою продукцию без посредников продавали сами производители.

- Мы постарались сделать так, чтобы производители – это и крестьянско-фермерские хозяйства, и предприятия, и потребпокооперация, и владельцы ЛПХ – представили широкий ассортимент продукции. Проанализировали прошлую ярмарку, тогда был повышенный спрос на сахар. Сегодня привезли больше – всего свыше 100 тонн, а еще более 145 тонн картофеля, 58 тонн овощей, 14 тонн мяса, 10 тонн яблок, около 45 тонн зерна и зернопродуктов, – отметил председатель областного комитета АПК Иван Музалев.

- Эта ярмарка отличается от предыдущей. Здесь большим спросом пользуются готовая продукция и мясо. Овощи тоже активно берут, спрос на картофель удовлетворили – предложение большое. Также присутствовали наши южные соседи. Традиционно мы привлекаем только хозяйства Курской области, но приняли решение в этот раз поддержать белгородцев, они привезли яблоки, саженцы, – рассказал председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов.

Участие в ярмарке было бесплатным, все необходимые исследования продукции тоже. На двух самых многолюдных площадках – на улицах Рокоссовского и Станционной – покупателям помогали волонтеры.

Еще одна сельхозярмарка пройдет 29 октября на Центральном рынке.