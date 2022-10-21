Выходные в Курске: выставка на колесах, баскетбол и премьера в драмтеатре

Спектакль "В ночь лунного затмения" покажут 22 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выставка на колесах

Передвижной музей «Поезд Победы» вновь прибыл в Курск. Посетить уникальную выставку, расположенную в составе поезда, можно 22 октября с 10:00 до 19:00 по обязательной предварительной интернет-регистрации. Выставка расположена на железнодорожном вокзале Курска.

«Поезд Победы» — это первая в мире инсталляция, размещенная в движущемся поезде и обеспечивающая максимальный эффект присутствия. В экспозиции задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Они помогают воссоздать воздушные бои и массированные танковые атаки.

Чтобы попасть на выставку, необходимо обязательно зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф. Распечатывать билеты не обязательно, достаточно показать их волонтерам со смартфона. Дети от шести до 17 лет могут пройти в сопровождении взрослого без регистрации. Дети старше 12 лет могут посетить экспозицию без взрослых, но в этом случае требуется регистрация.

Питерский "Зенит-2" сразится с "Русичами"

В Курск едет команда, играющим тренером в которой является двукратный обладатель Кубка Европы, чемпион Единой лиги ВТБ в сезоне 2021-2022 в составе «Зенита», трехкратный серебряный призер Единой лиги ВТБ в составе подмосковных «Химок», мастер спорта международного класса Егор Вяльцев!

22 октября в 19.00 в Спортивно-концертном комплексе БК "Русичи" примет на своей площадке вторую команду действующего чемпиона Единой лиги ВТБ – "Зенит-2" из Санкт-Петербурга. На данный момент команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице в Суперлиге. Она одержала две победы над "Иркутом" и "Тамбовом" и потерпела поражение от владивостокского "Динамо".

Еще одна премьера сезона

22 октября в Курском областном драматическом театре можно посмотреть премьеру сезона по пьесе Мустая Карима "В ночь лунного затмения".

Действие пьесы происходит в Башкортостане в XVII веке. Старинным башкирским родом правит после гибели мужа богатая и властная женщина Танкабике. В семье Танкабике живут еу младший сын Ишмурза, средний — Акъегет, старший — Юлмурза, ушедший на войну. Акъегет обручен с красавицей Зубаржат, а Юлмурза женат на Шафак. Юлмурза не возвращается из военного похода. Семья в печали: в роду соблюдали обычай — при гибели женатого старшего сына, средний должен женится на вдове. Страшный и бессмысленный вердикт вынесен: Акъегет должен взять в жены Шафак, а Зубаржат приходится отдать за 12-летнего Ишмурзу, но Танкабике может не принять решение старейшин. В ее руках судьба влюбленных…

Билеты можно приобрести по Пушкинской карте Фото: Светлана ВОЛКОВА

Законы, повиновение, устои! А как же законы сердца и души? Любовь выше всех предрассудков, только она может подарить бессмертие и свободу человеческого духа. Но все зависит от решения Танкабике…

Билеты можно купить по Пушкинской карте.