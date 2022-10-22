Главные новости Курска на 22 октября 2022 года: выплаты мобилизованным, уборка подвалов и отправка в учебный центр

22 октября в Курске пройдет "субботник" по расчистке подвалов в многоэтажках Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжают направлять единовременную денежную выплату мобилизованным из региона. Так, 20 октября, по сто тысяч рублей получили еще 454 человека.

- Центр социальных выплат сейчас обрабатывает списки, предоставленные военным комиссариатом Курской области. Всего с учетом ранее поданных списков выплату получат уже более 600 человек. Работа продолжается, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее стало известно, что сумма затрат из бюджетных и внебюджетных источников в Курской области на цели, связанные с СВО, превысила миллиард рублей.

- Мы обеспечиваем наших мобилизованных всем необходимым дополнительным оборудованием и снаряжением. Жалоба каждого мобилизованного курянина или членов его семьи у нас на контроле. Вчера решали вопрос по недостаточному снабжению в зоне СВО воинского соединения, в котором служат много курян. Отправили им дополнительную помощь, - сообщил губернатор.

От военкомата Железнодорожного округа Курска и Курского района проводили мобилизованных курян. Все они отправятся на боевое слаживание в учебный центр в Воронеже.

Ребят напутствовал военный комиссар Коба Минашвили.

— Мы все будем ждать вас, — сказал он.

Ранее КП сообщала, что на базе Курского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних работает служба экстренной психологической помощи семьям мобилизованных. Здесь же действуют консультационный кабинет и кабинет психологической помощи.

- С начала октября за время работы службы уже поступило 62 обращения. С каждой семьей психологи работают индивидуально, ситуацию берут на контроль. Специалисты делают все возможное для оказания необходимой помощи тем, кто в ней нуждается, – заверил вице-губернатор региона Андрей Белостоцкий.

Нуждающиеся в психологической помощи могут обратиться в социально-реабилитационный центр ежедневно с 9:00 до 17:00, возможна предварительная запись по телефону: 8(4712) 34-21-60. Кроме того, можно получить экстренную психологическую помощь, обратившись на единый номер Всероссийского Детского телефона доверия 8-800-2000-122.

С 11 по 18 октября в областном центре прошли проверки содержания защитных сооружений домов трех категорий — возведенных в последние 20 лет, в 1980-90х и 1950-60х годах, сообщает мэрия Курска.

- Некоторые организации установили специальные указатели, проверили резервное освещения, оснащение подвалов фонарями, свечами, запасом воды. На данный момент продолжается сбор данных о состоянии и условиях защитных сооружений. В Курске 22 и 28 октября пройдет организованная уборка подвалов, - сказали в горадминистрации.

К 1 декабря межведомственная комиссия в составе специалистов Государственной жилищной инспекции Курской области, комитета ЖКХ Курска, администраций городских округов, управления по делам ГО и ЧС и инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по города Курску ГУ МЧС России по Курской области составит анализ, по которому будут устранять проблемы защитных сооружений, пообещали власти.

Читайте, наш материал, как корреспондент КП обследовал защитные сооружения в Курске.