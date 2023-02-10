В Курской области зафиксировали "пожарные аномалии"

Пожарные проанализировали ситуацию за первый месяц этого года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Главном управлении МЧС России по Курской области подвели итоги оперативной работы за январь.

В первый месяц года по данным спасателей в регионе произошел 161 пожар, травмы получили двое курян, погибло за месяц рекордное число людей - 12 человек. Подразделения пожарной охраны смогли спасти 19 жителей региона.

Как показывает анализ, чаще всего жертвами огня становились мужчины в возрасте от 40 до 60 лет, без постоянного места работы или безработные. В основном люди погибали в ночное и вечернее время.

В начале года в Курской области были зарегистрированы «пожарные аномалии»: 21 января произошли первые случаи горения сухой травы. Всего зафиксировано 25 происшествий. Общая площадь горения составила более шести тысяч квадратных метров. В прошлые годы такие пожары происходили не раньше марта, отмечают в МЧС региона.

Спасатели проанализировали и причины пожаров в январе: более 34% огненных ЧП возникали из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, 24% - из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 14% - из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей.

В этой ситуации курские спасатели возлагают большие надежды на добровольные пожарные дружины в глубинке.

- Одно из приоритетных направлений работы - развитие добровольной пожарной охраны. На сегодняшний день в регионе 656 подразделений ДПО с общей численностью более 12 000 человек. В январе добровольцы принимали участие в тушении 71 пожара, - добавили в Управлении.

Между тем, 9 февраля произошел очередной пожар. На номер телефон в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о возгорании в жилом деревянном доме в селе Акимовка Рыльского района Курской области.

К счастью, никто не пострадал. Огонь в деревянном жилом доме повредил потолочное перекрытие, стены, окна, имеют следы термического повреждения.

Пожар тушили 18 человек и пять единиц техники.