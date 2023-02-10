Выходные в Курске: выставка Шилова, архивные фото и немного Стейнбека

В галерее Дейнеки можно посмотреть картины Шилова-младшего Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пейзажи России

В картинной галерее имени А.А Дейнеки открылась выставка заслуженного художника России Александра Шилова. В экспозиции «Наша Родина - Россия» представлены 16 полотен с русскими пейзажами. Выставка приурочена к 80-летию освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

Как говорит сам пейзажист, изначальный замысел был в том, чтобы продолжить российскую традицию передвижных выставок с целью охвата максимального числа зрителей в различных регионах страны.

Пейзажи показывают красоту разных уголков России Фото: Светлана ВОЛКОВА

В настоящее время выставка прошла в Москве, Калуге, Чеченской Республике, в Дагестане и Адыгее.

- Несмотря на то, что мы не увидим на выставке сцен великих сражений, думаю, каждый проведет параллель с пейзажами на полотнах: русская земля и мирное небо, за которые сражались наши Герои, - отметила на церемонии открытия министр культуры региона Юлия Полетыкина.

Экспозицию можно посетить до 26 февраля.

Действует Пушкинская карта.

Спектакль по Стейнбеку

«Никогда нельзя отказываться от мечты! Мечты питают нашу душу, так же как пища питает тело. Сколько бы раз в жизни нам не пришлось пережить крушение и видеть, как разбиваются наши надежды, мы все равно должны продолжать мечтать» — такую цитату писателя Пауло Коэльо в Курском драмтеатре взяли для того, чтобы представить постановку по пьесе Джона Стейнбека "О людях и мышах".

Соединенные Штаты Америки. Начало 20 века.

Эта история о двух работягах, ищущих сезонную работу, во время Великой депрессии. Целеустремленный и рассудительный Джордж и странноватый, но крепкий увалень Ленни, прибывают на ферму, чтобы сбором урожая накопить денег на собственное ранчо, которое становится для них символом свободы и земного рая.

Мечта о клочке земли, где можно гнуть спину только на себя, привлекает и других работников, готовых отдать все сбережения на реализацию этого Эдема, но, как водится, в самый неподходящий момент все идет наперекосяк.

К сожалению, мечта уплывает все дальше и дальше...

Над спектаклем работали:

Режиссер-постановщик – заслуженная артистка России Елена Гордеева;

Художник-постановщик – лауреат Государственной премии России Александр Кузнецов;

Художник по свету – Борис Михайлов;

Музыкальный руководитель постановки – Павел Горбунов;

Подбор музыки – Евгений Сетьков.

Это притча о настоящей мужской дружбе, преданности, о простом человеческом счастье, о свободе духа, о фантазиях, о вере и надежде, о поисках себя и настоящей жизни...

Джон Стейнбек – американский писатель, лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий, автор книг «О мышах и людях», «Гроздья гнева» и «К востоку от рая».

Стейнбек бросил колледж и занимался тяжелым трудом, прежде чем добиться успеха в качестве писателя.

Его работы часто касались социальных и экономических вопросов. За свою карьеру Стейнбек написал 31 книгу.

Действует Пушкинская карта.

"Курск освобожденный"

В библиотеке им. Н.Н. Асеева начала работать выставка, приуроченная к 80-летию освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка «Курск освобожденный» организована совместно с Музеем Курской битвы поискового отряда «Курган». В экспозиции представлены уникальные предметы, найденные на полях сражений в Курской области, фрагменты оружия и личные вещи солдат. Экспонаты предоставил командир поискового отряда Алексей Сотников.

Экспозиция посвящена 80-летию освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков Фото: Светлана ВОЛКОВА

На выставке можно увидеть архивные фотографии и документальные свидетельства из коллекции художника Олега Радина.

Экспозиция доступна со вторника по четверг с 11:00 до 18:00 до 1 апреля.