Для депутатов облДумы провели мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей

Волонтеры провели мастер-класс Фото: предоставлено пресс-службой

Выездное заседание постоянного комитета по физической культуре, спорту, молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Курской областной Думы прошло 9 февраля в региональном отделении ДОСААФ.

Представители волонтерских организаций «Помогаем нашим» и «Золотые руки ангела» провели для депутатов мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей, показали изделия для обустройства быта участников СВО и экспонаты музея локальных войн.

Законотворцы увидели, как идет сбор подсумков для оказания первой помощи раненым, носилок, печей, блиндажных свечей, продуктов, одежды и писем военнослужащим. Активисты волонтерского движения рассказали, что их ряды постоянно расширяются. И активное участие в этом процессе принимают региональные парламентарии, сообщает заксобрание региона.

9 февраля для этого появилась новая площадка – клуб #МЫ ВМЕСТЕ46 при Ресурсном центре добровольчества Курской области, который торжественно открыли спикер областной Думы Юрий Амерев и депутат Екатерина Голованова. Глава регионального парламента напомнил о законодательных мерах поддержки волонтеров, мобилизованных и их семей, которые уже приняты курскими депутатами.

- Мы – единственный регион, где приняты пять законов с целью поддержки участников СВО и жителей приграничных территорий, – напомнил Юрий Амерев. - Сейчас прорабатываются и другие меры – уже на федеральном уровне. С этой целью к нам приезжали коллеги из Федерального Собрания.

Председатель областной Думы вручил награды регионального парламента представителям добровольческого движения: Елене Болдиновой, Ольге Перьковой, Лидии Струковой и Андрею Гаврилову. А руководитель областного ДОСААФ Надежда Пономарева вручила Юрию Амереву за вклад в укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодежи медаль в честь 95-летия добровольного общества.

Патриотизм и волонтерство в молодежной среде стали одной из ключевых тем выездного заседания профильного комитета. Его председатель Евгения Ламонова отметила, что воспитание в подрастающем поколении чувства ответственности за свою страну и стремления сделать ее процветающей – государственный приоритет, обеспечивающий национальную безопасность России.