Сегодня волонтерское движение Металлоинвеста объединяет более 2,5 тысяч сотрудников Компании и не менее двух тысяч жителей Фото: предоставлено пресс-службой

На днях в Старом Осколе, Губкине, Железногорске и Москве прошли стратегические сессии волонтерского движения. Участники поделились опытом реализованных проектов и обсудили планы на будущее.

Программа корпоративного волонтерства «ВМЕСТЕ! С призванием» стартовала в 2018 году. За это время реализовано более 550 проектов помощи незащищенным слоям населения, организации спортивных и оздоровительных мероприятий, в области охраны окружающей среды и заботы о бездомных животных. Число благополучателей превысило 5,5 тысяч человек.

Сегодня волонтерское движение Металлоинвеста объединяет более 2,5 тысяч сотрудников Компании и не менее двух тысяч жителей Белгородской и Курской областей.

Во время пандемии фокус программ корпоративного волонтерства сместился в сторону адресной помощи. Волонтеры стали опорой в помощи семьям, изолированным на время от внешнего мира.

В 2022 году волонтеры активно помогали переселенцам обустроиться на новом месте, интегрировать детей в новый мир, активно включились в организацию помощи семьям мобилизованных сотрудников.

За прошедший год в Старом Осколе, Губкине и Железногорске было реализовано почти 100 проектов. Основная часть из них была направлена на адресную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, открытие детских спортивных и развивающих центров, сбор вторсырья для последующей переработки и другие экологические мероприятия.