Какие парки и скверы обустроят в Курской области в этом году?

В Курске преобразятся скверы на площади Рокоссовского и улице Станционной, а также Парк Героев Гражданской войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как известно, в регионе ежегодно благоустройство общественных территорий проводят в рамках различных федеральных проектов.

Рассказываем, какие уголки Курской области преобразятся в этом году.

Начнутся работы на объектах, выбранных жителями в ходе онлайн-голосования

В 2023 году в Курской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируют всего благоустроить 50 дворовых и 50 общественных территорий, в том числе 20 парков и скверов.

Начнутся работы на объектах, выбранных жителями в ходе онлайн-голосования в 2022 году. В Курске преобразятся скверы на площади Рокоссовского и улице Станционной, а также Парк Героев Гражданской войны.

Железногорск, Льгов, Суджа, Курчатов и Обоянь

Некоторые преобразования в лучшую сторону произойдут и в райцентрах области.

Так, в Курчатове на участке около Доски почета на Коммунистическом проспекте поставят скамейки, урны, светильники, а также уложат тротуарную плитку. По улице Садовой благоустроят пешеходную зону, а на улицах Ленинградской и Строителей появятся площадки для выгула собак.

В Железногорске планируют благоустроить зону отдыха, тротуар и площадь около памятника Ленину в Сквере воинской славы.

Также в этом году пройдут масштабные работы по реализации четырех проектов – победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: современные общественные пространства появятся в Железногорске, Льгове, Судже и Обояни.

Сейчас идет подготовительный этап:, экспертиза проектов, выбор подрядных организаций. К строительно-монтажным работам на объектах планируют приступить при наступлении благоприятных погодных условий, в мае 2023 года.

Сквер "Спортивный" и парк на Союзной

Также будут продолжены работы, стартовавшие в прошлом году в Курске: в лесопарковой зоне по проспекту Клыкова, в сквере «Спортивный», в парке на пересечении улиц Союзной и Куйбышева.

На реализацию проектов благоустройства пойдет более 323 миллионов рублей, из них: 283 миллионов рублей - федеральный бюджет; 13,4 миллионов рублей – областной; 27,3 миллионов рублей – местные бюджеты.

Ход работ прокомментировал заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов:

- Сейчас заключены муниципальные контракты по 28 территориям - 22 общественным и шести дворовым на сумму 61,8 миллионов рублей. В рамках соглашения с Минстроем России срок заключения контрактов установлен не позднее 1 апреля, однако всем муниципальным образованиям, участвующим в реализации проекта, рекомендовано выполнить эту работу до 1 марта. В случае образования экономии по результатам конкурсных процедур, она будет перераспределена между муниципальными образованиями.