Главные новости Курска на 21 октября 2022 года: расходы на СВО, занятия по медпомощи и доппоезда

В Курской области с 19 октября действует средний уровень реагирования Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сумма затрат из бюджетных и внебюджетных источников в Курской области на цели, связанные с СВО, превысила миллиард рублей, сообщил в соцсети губернатор региона Роман Старвойт.

- Мы обеспечиваем наших мобилизованных всем необходимым дополнительным оборудованием и снаряжением. Жалоба каждого мобилизованного курянина или членов его семьи у нас на контроле. Вчера решали вопрос по недостаточному снабжению в зоне СВО воинского соединения, в котором служат много курян. Отправили им дополнительную помощь.

Я отмечу, что частичная мобилизация в Курской области, как в любом другом регионе РФ, проходит небезупречно. Но каждая жалоба о проблемах, связанных с неправомерной мобилизацией рассматривается индивидуально. Без всяких исключений, - сказал Старовойт.

Ранее КП сообщала, что к губернатору Курской области Роману Старовойту обратились члены семей военнослужащих, которые сообщили о ненадлежащих условиях службы и недостаточном снабжении всем необходимым участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава региона направил письмо на имя командующего Западной группировкой войск с просьбой разобраться в ситуации. Также администрацией Курской области направлено обращение в военную прокуратуру с просьбой уделить особое внимание озвученной проблеме, сообщили в Доме Советов.

В учебном корпусе областной больницы прошли практические занятия по оказанию первой помощи.

Специалисты отделения санавиации и старшие медицинские сестры Курской областной клинической многопрофильной больницы подготовили алгоритмы, рассказали и показали, как помочь пострадавшим или себе в случае травм, кровотечений, при обморожениях, переломах и в других угрожающих жизни и здоровью состояниях.

Обучение провели инструкторы первой помощи Российского Красного Креста при содействии комитета здравоохранения Курской области.

- Занятия проводят профессионалы своего дела - анестезиологи-реаниматологи в сотрудничестве со старшими медицинскими сестрами отделений. От них участники курса получают проверенную практикой информацию и самые необходимые навыки для оказания помощи в экстренных ситуациях. Считаем, такие курсы должны стать регулярными. Значимость этого мероприятия сейчас сложно переоценить. Видим, что на занятия приходят целыми коллективами. Обучение уже прошли около 300 человек, - отметил главный врач Курской ОМКБ Михаил Лукашов.

Это уже второй цикл обучения навыкам первой помощи на базе Курской областной больницы. Информация о следующих будет размещена в группе комитета здравоохранения https://vk.com/kurskzdrav

На период празднования Дня народного единства в связи с увеличением спроса на поездки «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Курск с Москвой и Санкт-Петербургом.

С 4 по 8 ноября 2022 года будут курсировать десять дополнительных пассажирских поездов:

- №295 Москва – Белгород (прибытие в Курск 4 и 8 ноября в 03:47);

- №217 Москва – Белгород (прибытие в Курск 4 ноября в 03:30);

- №267 Санкт-Петербург – Белгород (прибытие в Курск 4 ноября в 12:20);

- №237 Москва – Курск (прибытие в Курск 4 ноября в 12:53);

В обратном направлении:

- №296 Белгород – Москва (отправление из Курска 3 и 7 ноября в 04:08);

- №218 Белгород – Москва (отправление из Курска 6 ноября в 18:05);

- №268 Белгород – Санкт-Петербург (отправление из Курска 6 ноября в 13:28);

- №238 Курск – Москва (отправление из Курска 6 ноября в 15:50).