«Ростелеком» представил курскому бизнес-сообществу и госструктурам современные цифровые сервисы

.

В нем приняли участие более 30 руководителей и IT-специалистов региональных предприятий, а также представители профильных комитетов областной администрации. Большой интерес у гостей мероприятия вызвали системы контроля доступа и видеонаблюдения с модулем видеоаналитики. Умные технологии обеспечивают высокий уровень безопасности и позволяют контролировать объекты, офисы, персонал, выявлять нарушителей без лишних затрат для бизнеса.

Кроме того, специалисты «Ростелекома» рассказали о сервисах, которые работают на базе собственной облачной платформы. В частности, виртуальные центры обработки данных (ЦОД) дают предприятиям и госструктурам возможность самостоятельно управлять хранением информации и использовать вычислительные мощности по модели «Инфраструктура как услуга». Корпоративная почта, «Виртуальные рабочие столы» и другие облачные продукты провайдера работают на отечественном ПО.

Кирилл Губанов, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Современные технологии помогают вывести управление бизнесом на новый уровень. В портфеле “Ростелекома” — большой выбор услуг для государственных учреждений и коммерческих организаций. Мы пригласили партнеров, чтобы представить наши решения и рассказать, какие возможности они дают. В частности, размещение облачной платформы в собственных ЦОДах нашей компании гарантирует безопасность клиентских данных на 99,95%. Камеры “Ростелекома” исключают возможность несанкционированного доступа к видеозаписям, обеспечивая высокий уровень надежности».

Сергей Кожевников, председатель комитета цифрового развития и связи Курской области:

«Построение системы информационной безопасности в регионе является одной из сегодняшних задач. Приоритет в этом вопросе — на стороне отечественных цифровых сервисов. Совместно с “Ростелекомом” мы проанализируем возможности применения услуг и продуктов компании для реализации в Курском регионе». Узнать больше о решениях для бизнеса можно на официальном сайте «Ростелекома».