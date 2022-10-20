21 октября в 11.00 в Доме журналиста, г. Курск, ул. Радищева, д.4 ,состоится круглый стол на тему : «Электронный сертификат на технические средства реабилитации: новые возможности и перспективы».

Специалисты Курского отделения ФСС расскажут о новых возможностях и перспективах использования электронного сертификата на технические средства реабилитации (ЭС ТСР), а также обсудят следующие вопросы:

-Что такое электронный сертификат на ТСР ?

- Как приобрести и получить ТСР по ЭС? В чем преимущества.

--Реализация платежного инструмента ЭС ТСР в Курской области в 2022году.

- ЭС ТСР на практике: что есть и чего не хватает

В работе мероприятия примут участие спикеры:

– Ирина Ивановна Орешко, заместитель управляющего Курским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

.- Рязанцева Елена Николаевна, начальник отдела социальных программ Курского регионального отделения ФСС РФ (тема выступления: Что такое электронный сертификат на ТСР, кто и как его может использовать)

.- Чуйков Андрей Иванович, директор Курского филиала ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» (тема выступления: Как ФГУП реализует ТСР через электронный сертификат)

- Наталья Юрьевна Адкина, председатель Курского РО ВОРДИ (тема выступления: ЭС ТСР на практике: что есть и чего не хватает)

- Миськова Людмила Николаевна, юрист Курской областной организации ВОИ

Эти и другие вопросы обсудят специалисты ГУ КРО ФСС РФ, представители предприятий, Курской областной организации ВОИ, КРО ВОРДИ

«Комсомольская правда» покажет прямую трансляция круглого стола ФСС в Курске.

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