21 октября в 11.00 в Доме журналиста, г. Курск, ул. Радищева, д.4 ,состоится круглый стол на тему : «Электронный сертификат на технические средства реабилитации: новые возможности и перспективы».
Специалисты Курского отделения ФСС расскажут о новых возможностях и перспективах использования электронного сертификата на технические средства реабилитации (ЭС ТСР), а также обсудят следующие вопросы:
-Что такое электронный сертификат на ТСР ?
- Как приобрести и получить ТСР по ЭС? В чем преимущества.
--Реализация платежного инструмента ЭС ТСР в Курской области в 2022году.
- ЭС ТСР на практике: что есть и чего не хватает
В работе мероприятия примут участие спикеры:
– Ирина Ивановна Орешко, заместитель управляющего Курским региональным отделением Фонда социального страхования РФ
.- Рязанцева Елена Николаевна, начальник отдела социальных программ Курского регионального отделения ФСС РФ (тема выступления: Что такое электронный сертификат на ТСР, кто и как его может использовать)
.- Чуйков Андрей Иванович, директор Курского филиала ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» (тема выступления: Как ФГУП реализует ТСР через электронный сертификат)
- Наталья Юрьевна Адкина, председатель Курского РО ВОРДИ (тема выступления: ЭС ТСР на практике: что есть и чего не хватает)
- Миськова Людмила Николаевна, юрист Курской областной организации ВОИ
Эти и другие вопросы обсудят специалисты ГУ КРО ФСС РФ, представители предприятий, Курской областной организации ВОИ, КРО ВОРДИ
«Комсомольская правда» покажет прямую трансляция круглого стола ФСС в Курске.
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