Курские пожарные провели рейд по гаражам

Спасатели не рекомендуют автолюбителям пользоваться соляркой, отработанным маслом, бензином, керосином и прочими горючими смесями для обогрева Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Курские спасатели МЧС России проводят рейды по гаражам. Пожарные инспекторы посетили гаражные кооперативы Сеймского округа областного центра.

Сотрудники госпожнадзора проверили десять гаражей, чьи собственники были на местах и рассказали им об основных правилах пожарной безопасности. Автовладельцы с пониманием отнеслись к профилактическому мероприятию, отметили в Управлении.

В одном из боксов водитель показал инспекторам первичные средства пожаротушения: два порошковых огнетушителя разной емкости для использования в помещении и в дороге, бочку с водой. Чтобы не допустить огненного ЧП, мужчина тщательно следит за состоянием электропроводки, уходя домой, обесточивает гараж.

Но не все так ответственно подходят к безопасности своего имущества. В некоторых боксах не было первичных средств пожаротушения или они были с истекшим сроком годности. А ведь с помощью них можно потушить пожар на начальной стадии, позволив избежать серьезных последствий.

- Многие автолюбители в зимнее время используют в гаражах самодельные электрообогреватели и печное отопление, - констатирует инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Курску Главного управления МЧС России по Курской области Николай Кесаев. – В рамках мероприятия мы напомнили собственникам помещений, как пользоваться печным и электрооборудованием безопасно, какие виды топлива под запретом.

Так, спасатели не рекомендуют пользоваться соляркой, отработанным маслом, бензином, керосином и прочими горючими смесями.

В другом гараже, где установлена самодельная печь, сотрудники МЧС России отметили отсутствие предтопочного листа. Кроме того, возле печи были вещи и предметы, пропитанные легковоспламеняющимися жидкостями.

- С начала 2023 года в областном центре сгорели два гаража, зарегистрировано пять загораний авто. Основные причины возгораний - короткое замыкание электрооборудования, а также поджоги посторонними, - рассказал Николай Юрьевич. – Последний случай возгорания в Сеймском округе произошел на улице Еремина, где огонь уничтожил гаражный бокс вместе с стоявшим там автомобилем.

Спасатели призывают всех курян соблюдать требования пожарной безопасности в гаражах. Проверки будут продолжаться, добавили в ведомстве.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Курске подписано соглашение о сотрудничестве между центром «Патриот» и областной Противопожарной службой. Планируется реализовать пилотный проект по созданию дополнительных постов пожарной дружины для прикрытия незащищенных территорий приграничья.

- В центре «Патриот» запланировано создать шесть постов пожарной дружины в приграничных районах. Сотрудники будут обеспечивать охрану общественного порядка и пожарную безопасность. Процесс формирования постов идет прямо сейчас, на каждый возьмут 17 человек, – пояснил советник губернатора, руководитель АНО «Патриот» Курской области Алексей Спиридонов.

Как рассказал руководитель Противопожарной службы Курской области Владимир Белозеров, в рамках сотрудничества с «Патриотом» служба займется обучением и профессиональной подготовкой личного состава, который будет подобран для постов пожарной охраны, а также обеспечением необходимой техникой. В целом же численность службы составляет более 1 300 человек, в регионе действуют 54 пожарные части. Подразделения обеспечивают прикрытие большей части территории области.