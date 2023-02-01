В Курске поймали юных угонщиков-рецидивистов

Череда преступлений продолжилась в январе - сазу два автовладельца заявили об угонах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Двоих ранее судимых курян 19 и 17 лет в очередной раз задержала полиция.

- В конце прошлого года жители областного центра забрались в салон автомобиля, припаркованного по улице Сторожевой и украли имущество на общую сумму 4,5 тысячи рублей. Аналогичное заявление поступило от владельца автомобиля ВАЗ, припаркованного на улице Димитрова. Мужчина оставил машину возле дома, а наутро обнаружил пропажу магнитолы. По всем фактам были возбуждены уголовные дела, - рассказали в УМВД региона.

Череда преступлений продолжилась в январе. Сразу два автовладельца заявили об угонах машин с улиц Орловской и Чернышевского. Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия. Ориентировки на автомобили были переданы наружным нарядам, которые патрулировали город ночью. .

Разыскиваемые авто попали в поле зрения экипажей ГИБДД. Угонщики, увидев полицейских, попытались скрыться. Но в кротчайшие сроки их местонахождение было установлено. Молодых людей доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилась причастность курян еще к одному ранее совершенному преступлению.

- В общежитии, где проживал один из фигурантов, парни нашли в кармане чужой куртки кредитку и расплатились ею на кассе магазина, совершив покупку на сумму до тысячи рублей. При осмотре в квартире подельника оперативники обнаружили и изъяли часть имущества, похищенного из автомобилей, - рассказали подробности в полиции.

Следствие уголовного дела, объединенного в одно производство, продолжается. Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Транспорт возвращен законным владельцам на ответственное хранение.

БЫЛО ДЕЛО

В региональном УМВД рассказывают, что ночью неизвестный под видом покупателя зашел в помещение автозаправки и стал угрожать пистолетом кассиру, требуя деньги. В результате мужчина зашел за прилавок и вытащил кассовый ящик, где на тот момент находилось более пяти тысяч рублей. После этого он сбежал.

Как говорят сотрудники полиции, мужчина тщательно пытался скрыть внешность и не попадать на кадры камер видеонаблюдения. Однако стражам порядка удалось установить его личность в течение нескольких часов.