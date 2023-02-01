2 февраля в Курске отметят 80-летие победы в Сталинградской битве

Куряне вспомнят события Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске 2 февраля пройдет ряд мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве.

Рассказываем подробно, что можно посетить в этот день:

10.00, Центр досуга «Спутник» — тематическая программа «Здесь Победа свой путь начинала: Сталинградская битва»

11.00, Культурный центр семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара — тематическая программа «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»

11.00, Центр досуга «Сказка» — проект «История России в кино. Образование через образ»

11.00, ЦСО «Участие» — музыкально-поэтическая программа «Прикасаясь сердцем к подвигу»

11.30, Центр досуга «Юность» — программа «По страницам Сталинградской битвы»

12.00, Центр досуга «Мир» — тематическая программа «Город русской славы — Сталинград»

13.00, Центр досуга «Русь» — тематическая программа «200 дней мужества и стойкости»

13.00, Центральная городская библиотека им. Ф. А. Семенова — литературно-исторический хронограф «Ты выстоял, великий Сталинград!»

13.30, Центр досуга «Ассоль» — тематическая программа «Битва, изменившая историю»

15.00, Центр досуга «Спутник» — благотворительный кинопоказ х/ф «Генерал»

15.30, Центр досуга «Родина» — тематическая программа «Пусть помнят живые, пусть знают потомки»

16.00, Культурный центр «Лира» — тематическая программа «От Сталинграда — к Великой Победе».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве специалисты городского молодежного центра «Гелиос» провели для детей из пунктов временного пребывания мастер-класс по изготовлению фронтового письма.

— За основу писем были взяты тематические раскраски. В период Великой Отечественной войны главным способом связи между военным и гражданским населением были письма-треугольники, — напомнили сотрудники центра.

ЗНАЙ!

С 11 февраля по субботам и воскресеньям между железнодорожными станциями Старый Оскол Белгородской области и Сараевка Солнцевского района Курской области начнет курсировать ретропоезд на паровой тяге «Дорогой мужества». Маршрут туристический, время в пути составит два часа 35 минут.

«Дорога мужества» – это железнодорожная линия протяженностью 95 километров, построенная в 1943 году местными жителями и железнодорожниками всего за 32 дня. При подготовке к Курской битве новая магистраль разгрузила линию Касторная – Курск, а Воронежский фронт получил самостоятельную железнодорожную коммуникацию, выход на рокадную дорогу Курск – Белгород и изолированный железнодорожный участок Ржава – Обоянь. В результате значительно увеличилась провозная способность железных дорог на Воронежском и Центральном фронтах.