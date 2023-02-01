Мошенники пустили в ход новые способы обмана курян

Если у вас возникли сомнения относительно безопасности сбережений, самостоятельно перезвоните в банк, рекомендуют в полиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Финансовые мошенники не устают придумывать новые схемы, как обвести вокруг пальца доверчивых россиян. В регионах России зафиксированы очередные мошенничества под новыми предлогами.

Курская полиция предупреждает курян о действиях мошенников и раскрывает типичные схемы обмана.

"Передайте наличные курьеру"

- Преступники звонят на стационарный или мобильный телефон, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и сообщают о проблемах со счетами потерпевших. Якобы на них покушаются неизвестные.

Чтобы этого избежать, рекомендуют обратиться в банк, снять деньги, закрыть свой счет и передать наличные курьеру, который придет по домашнему адресу владельцев.

Якобы эти деньги курьер передаст в банк, где их зачислят на новый счет и таким образом, произойдет «обновление лицевого счета» и средства окажутся в безопасности, - рассказывают о новой схеме обмана в УМВД России по Курской области.

Спустя некоторое время домой к владельцу счета действительно приходит неизвестный и в обмен на деньги передает договор или письмо, якобы от банка, на проведение всей процедуры.

"На вас оформлен кредит"

А вот еще один свежий случай, который произошел в Курской области. 63-летний житель Амурской области, гостивший у родственников в Курске, неожиданно узнал, что его обманули мошенники.

За неделю до приезда в областной центр на телефон пенсионера поступил звонок от незнакомки, представившейся сотрудником службы безопасности банка. Лжеспециалист заявила о мошеннической атаке на счет клиента, в результате которой посторонним лицом был якобы оформлен кредит на его имя. Одинокий мужчина не усомнился в правдивости слов незнакомки.

Для убедительности мошенники выслали через мессенджер копию удостоверения, заверенного печатью и электронной подписью, подтверждающего статус специалиста банка. В дальнейшем последовала череда визитов в разные финансовые учреждения, расположенные в городе Белогорске, где пенсионеру одобрили заявки на получение нескольких кредитов.

Спасти свои сбережения и оборвать мошенническую цепочку преступники предложили весьма странным способом. Мужчина обналичил займы и самостоятельно перевел деньги на номера операторов сотовой связи, полагая, что тем самым он прекратил долговые обязательства. Переговоры с преступниками длились почти неделю и стоили доверчивому пенсионеру полтора миллиона рублей!

Обман раскрылся уже в Курске, когда дочь мужчины обнаружила смс-уведомление от банка о предстоящем платеже по оформленному кредиту. За разъяснениями мужчина обратился в полицию. Стражи порядка подтвердили версию о мошенничестве. Сотрудники полиции изъяли копии чеков, подтверждающих денежные переводы, и приобщили к материалам уголовного дела. Сейчас они проводят оперативно-розыскные мероприятия и пытаются найти преступников, обманувших пенсионера.

Под маской работодателя

Еще об одном относительно новом способе обмана курян КП уже писала. 23-летняя девушка в поисках дистанционной работы нашла предложение о вакансии сотрудника по обработке документации и оставила контакты. С ней связался менеджер и рассказал о преимуществах удаленной работы, условиях и заработной плате. Обязанности по должности устроили соискательницу, и стороны перешли к вопросу процедуры трудоустройства.

Девушку не насторожило, что за начало оформления ее попросили перевести десять тысяч рублей, якобы для заполнения документов.

Затем дистанционный менеджер потребовал прислать фотографии паспорта и нескольких банковских карт, а также предоставить конфиденциальную информацию о кредитках.

На протяжении нескольких дней курянка сообщала все запрашиваемые посторонним человеком данные, в том числе цифровые коды в смс-сообщениях от банка. Затем проверила баланс по счету и поняла, что в общей сумме на неизвестные счета переведены 28 тысяч рублей. Тогда девушка поняла, что общалась не с работодателями, а с мошенниками.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

"Заработай на инвестициях!"

В дежурную часть МО МВД России «Железногорский» с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя горожанка.

В декабре прошлого года в Интернете женщина увидела объявление о заработке на инвестициях и оставила свои контакты. Вскоре с ней связался менеджер компании, и предложил с его помощью покупать ценные бумаги и драгоценные металлы, на чем зарабатывать большие деньги.

Чтобы получить повышенный процент по заработку, женщина сообщила трейдеру, что является инвалидом второй группы, и выслала документы в подтверждение.

Под руководством собеседника, женщина установила на телефон специальную программу и инвестировала первую сумму – 8 000 рублей. Несмотря на то, что деньги были переведены на счет физического лица, вклад отображался в личном кабинете потерпевшей в приложении. Это обстоятельство и относительно небольшие вложения, усыпили ее бдительность.

На протяжении месяца жительница Железногорска следовала инструкциям «финансового аналитика», который сообщал ей что выгоднее купить и на какой площадке. Далее сделки становились все прибыльнее. Баланс счета в приложении увеличивался.

Но когда курянка захотела вывести деньги, ее обязали оплатить страховку в тысячу долларов. Женщина внесла деньги в рублях, но ей сообщили, что взнос некорректный, и произошла переплата. Поверив, что все-таки сможет вывести заработок с брокерского счета, женщина повторила платеж. Но и на этот раз сумма превысила указанный страховой взнос. Когда сумма вновь не прошла, женщину поняла, что попала в руки аферистов.

- Большую часть денежных средств, которую внесла горожанка, она в тайне взяла у своей матери. Общая сумма переводов составили почти 350 тысяч рублей, - рассказали в полиции. - По этому факту возбуждено уголовное дело. Протерпевшими как правило становятся люди, далекие от биржевой торговли. Желание быстро разбогатеть в большинстве случаев приводит к большим финансовым потерям.

Пять способов, как обезопасить себя

Полиция напоминает, настоящие сотрудники банка или полиции не высылают никаких заявлений или удостоверений сотрудников.

Сегодня на рынке услуг множество предложений о трудоустройстве, включая возможности дистанционного заработка. Но для оформления на работу ни один законопослушный работодатель не попросит предоставить секретные данные банковской карты. При получении такого требования стоит остановиться и тщательно перепроверить информацию об организации, чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуют в полиции.

Разговоры о неких «единых счетах», необходимости спасать финансы или отменять оформление кредитов ведут только мошенники! Никогда не выполняйте указаний неизвестных, кем бы они ни представлялись.

Если у вас возникли сомнения относительно безопасности своих сбережений, самостоятельно перезвоните в свой банк по телефону и уточните интересующую информацию у реального специалиста.

Полиция еще раз обращается ко всем жителям области: поговорите со своими пожилыми родственниками, близкими и объясните им, что возможны такие мошенничества, и как действовать при поступлении подобных звонков.