Курянин чудом спасся на пожаре

С 1 марта в домах многих курян в обязательном порядке должны стоять пожарные извещатели Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

"КП" уже рассказывала о ЧП, которое произошло ночью 1 февраля в селе 1-е Новоспасское Золотухинского района Курской области. В четвертом часу ночи огонь охватил жилой дом в населенном пункте. Приехавшие место происшествия спасатели смогли потушить пламя, но дом почти полностью уничтожен огнем.

Пожар тушили 16 человек, в том числе добровольная пожарная дружина.

Хозяин дома чудом спасся на пожаре.

60-летний мужчина живет один. Ночью он проснулся от звука пожарного датчика и выбежал на улицу. Это и спасло его жизнь.

По мнению специалистов, предположительной причиной пожара стала неисправность дымохода отопительной печи.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда сработавшие извещатели оповещают о пожарах, спасая жизни людей, отметили в МЧС.

Сегодня в домах курян «группы риска» установлено более 16 тысяч пожарных датчиков. Всего же извещателями оборудовано свыше 14 тысяч домовладений.

С 1 марта вступают в силу изменения, согласно которым в комнатах квартир и жилых домах, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: следите за исправным состоянием печей, электропроводки, не используйте самодельные электроприборы. Телефоны спасения «101» и «112».