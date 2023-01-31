Новые возможности в просмотре фильмов появились у жителей Курской области

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В 2022 году количество пользователей видеоплатформы Wink в Курской области выросло на 40 % по сравнению с предыдущим годом, превысив таким образом 50 тысяч. Больше всего абонентов — свыше семи тысяч — подключили услугу в первом полугодии. Особенно популярна мультимедийная платформа среди жителей города Курска, деревни Полевой, слободы Михайловки, сёл Мантурово, Званное, Верхний Любаж. Чаще всего Wink устанавливали на телевизоры с функцией Smart TV и на гаджеты c операционной системой Android.

Сергей Черников, директор по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Популярность нашего видеосервиса обусловлена развитием сети GPON («Оптика в дом») в регионе. В прошлом году компания увеличила зону своего присутствия в районах Курской области: построено более 100 километров оптоволоконных линий связи, смонтировано станционное оборудование на 2 000 абонентских портов. Благодаря этому почти 1 500 домохозяйств получили возможность пользоваться цифровыми сервисами провайдера, в числе которых видеоплатформа Wink».

С начала года пользователи этого цифрового сервиса в Курской области просмотрели более шести тысяч фильмов. Самыми популярными стали сериалы «Постучись в мою дверь», «The телки», «Молодёжка».