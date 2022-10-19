Луганский драмтеатр завершил гастроли в Курске постановкой "Левша"

Гастроли прошли с аншлагом Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала, что в Курске 17 и 18 октября с аншлагом прошли гастроли Луганского академического тетра имени Петра Луспекаева.

Труппа театра заставила курян снова обратиться к эталонным образцам русской классики.

Так, 17 октября в рамках гастролей гости представили спектакль по пьесе классика русской литературы Александра Островского "Лес".

Театр из Луганска гостил в Курске два дня Фото: Светлана ВОЛКОВА

В современном мире деловых людей и рыночных отношений можно купить или продать все, что угодно... Но есть такие вечные ценности, которые невозможно приобрести даже за все сокровища мира, например, Уважение, Совесть, Счастье или Любовь...

А вот можно ли продавать и покупать человеческие судьбы? Скорее всего, нет. Ведь люди – это не лес, они не продаются и не покупаются, для них главное – наполнить свой внутренний мир глубокими чувствами и прожить жизнь в любви, гармонии и согласии с самим собой. Но что, если определенная, совершенно конкретная сумма все-таки сможет сделать человека хотя бы чуть-чуть счастливее? Как дорого стоит такое «счастье» и какой «валютой» за него платить? Герои постановки пытаются ответить на эти важные и животрепещущие вопросы, которые лейтмотивом звучат в спектакле.

А 18 октября гастроли завершились спектаклем "Левша" по повести Николая Лескова.

Режиссер Сергей Васин следуя стилистике автора, выдержал тон повествовательности, подчеркивая при этом богатство фабульных моментов и остроту сюжетных ситуаций. В канву спектакля вплетаются причудливость и манерность, эпичность и глубокая трагичность. Особенно поражает музыкальность, которой в совершенстве обладает режиссер. Конфликт спектакля становится более эмоциональным, когда вступают в противоречие интонации изысканного менуэта и аутентичной русской песни.

В спектакле создан обобщенный образ русского человека, наделенного талантом и щедростью души, который готов до последней минуты жизни служить Отечеству, несмотря ни на что.

Повесть была написана в 1881 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Так, даже на смертном одре Левша просит передать государю привезенный из Англии важный секрет, что "у англичан ружья кирпичом не чистят". Однако наказ этот по назначению не доходит. А Левша умирает.

В сюжете сказа смешаны реальные и выдуманные события.