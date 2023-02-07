На Международном фестивале «Сталкер» покажут фильм курянина

Лента рассказывает о проблемах Чукотского автономного округа Фото: из открытых источников

КП уже рассказывала, что с 13 по 17 февраля Курск встречает XХVIII фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Его благотворительная акция пройдет в нашем регионе в 11-й раз. Программа мероприятий, помимо показов и творческих встреч с актерами и режиссерами в областном центре, будет включать киносеансы в районных кинотеатрах и исправительных учреждениях области. Свою документальную картину «Оторванные» про жителей Чукотки в видеообращении представит режиссер из Курска Владимир Кривов.

Владимир Александрович – профессиональный телевизионщик. В 2007 году окончил факультет звукорежиссуры Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. Михаила Литовчина в Москве. Но на российских телеканалах работал еще до окончания вуза. Сейчас он главный звукорежиссер и режиссер монтажа в Единой Медиа Группе, создающей видеоконтент для ВГТРК и ТК «СПАС», а также для цифровых каналов «Моя Планета» и «Наука 2.0». Там же более десяти лет работает диктором, для души записал несколько аудиокниг, рассказали организаторы фестиваля.

В своем фильме «Оторванные» курянин предстает в роли радиоведущего популярной чукотской радиостанции «Пурга».

- Я против появления режиссера в кадре, но документальное кино непредсказуемо. Из-за того, что мы поднимали острые проблемы Чукотского автономного округа, администрация запретила настоящим радиоведущим работать на камеру. Пришлось выходить из ситуации, - пояснил Владимир Александрович.

«Оторванные» – это, с одной стороны, монолог одного чукчи, а с другой – целого народа. Монолог о жизни, о Родине, о том, что заставляет чукчей отрываться от своих корней. Этот фильм – возможная проекция нашего будущего. Потому что многие из нас, выбирая блага цивилизации, рискуют потерять себя. Как выбраться из «пурги»? Кажется, чукчи знают ответ…

Лента «Оторванные» - вторая в фильмографии нашего земляка. Его дебютная документальная картина «Мой друг Йети» рассказывает о следопыте-любителе, посвятившем свою жизнь поиску снежного человека.

ЗНАЙ!

Показ картины «Оторванные» состоится в концертно-творческом центре «Звездный» (бывший кинотеатр им. Щепкина) 17 февраля в 14.00. Всего в фестивальные дни в Курске будет представлено пять художественных и две документальные картины. Бесплатные пригласительные в кассах центра досуга «Юность», драматического театра им. А.С. Пушкина и КТЦ «Звездный».