Курскстат определил стоимость минимального набора продуктов питания в регионе в 4 902 рубля

В начале года подешевели, например, свекла, картошка, капуста и свинина Фото: Светлана ВОЛКОВА

Согласно данным Курскстата по итогам 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания в Курской области составляет 4 902 рублей 39 копеек, а в среднем по России - 5 562 рублей 58 копеек.

Восьмое место в РФ

Как подсчитали специалисты, на эту сумму можно прокормиться одному человеку месяц.

- Наш регион по прошлогоднему показателю входит в десятку субъектов РФ с минимальной стоимостью продуктов питания и занимает восьмое место, - прокомментировали цифру в Доме Советов.

Здесь подчеркнули, что в начале января по сравнению с аналогичным периодом 2022-го в области наблюдается снижение цен на десять наименований основных продуктов питания. Это в частности капуста белокочанная свежая, картофель, свекла, крупа гречневая, морковь и помидоры, также немного снизились цены на колбасу полукопченую и варено-копченую, кур охлажденных, свинину и яйца куриные.

Больше местной продукции

Мониторинг розничных цен и запасов основных продуктов питания, товаров первой необходимости, который проходит каждый день, позволяет своевременно анализировать ситуацию на потребительском рынке области, заверили чиновники.

- Министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона регулярно проводит разъяснительную работу по соблюдению правил торговли и недопущению применения высоких торговых надбавок на продовольственные товары. Усилена работа по увеличению доли продукции местных производителей на предприятиях торговли.

В настоящее время все основные продукты питания и товары первой необходимости есть на полках магазинов в разных ценовых категориях, - прокомментировали данные Росстата областные власти.

Ранее КП рассказывала, что годовая инфляция в декабре 2022 года в Курской области составила 13,3%.

Инфляция в регионе оставалась выше, чем в Центральном федеральном округе и России в целом (12,46% и 11,94% соответственно).

При этом цены на продукты замедлили рост почти на 1,5%, на непродовольственные товары – чуть более чем на 0,7%, а вот в сегменте услуг наблюдался рост на 5%. В основном это связано с увеличением издержек операторов услуг связи и смещением сроков индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, тарифы на ЖКУ в стране увеличились с 1 декабря 2022 года, то есть с опережением более чем на полгода.