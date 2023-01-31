В единые платежки за ЖКУ для курян включат от двух до четырех услуг

В феврале планируют направить более 250 тысяч единых квитанций Фото: Светлана ВОЛКОВА

С января 2023 года курянам стали приходить единые платежки за ЖКУ.

- Главная цель проекта – обеспечить формирование и доставку единого платежного документа потребителям и его оплату во всех кассах по приему платежей с минимальной комиссией. Оператор проекта - Центр развития ЖКХ Курской области, - сообщает администрация региона.

В феврале жители Курска и области получат единую платежку. Правда, в нее будут включены не все услуги. В единую квитанцию войдут начисления Регионального оператора фонда капитального ремонта, Спецавтобазы по уборке Курска, МУП «Курскводоканал», АО «Курскоблводоканал» - то есть плата за капремонт, вывоз мусора и холодную воду. Планируют направить более 250 тысяч единых квитанций.

Пилотный проект по выпуску ЕПД стартовал в октябре 2022 года. Первыми единые квитанции получили жители Щигров и Сеймского округа Курска. За три месяца обработано свыше ста тысяч лицевых счетов потребителей ЖКУ.

Кроме того, организован прием населения по принципу одного окна в отделениях МФЦ, где можно распечатать повторно единые платежки, внести изменения по лицевому счету при смене собственника, разделить счета, уточнить площади сразу у всех поставщиков ЖКУ.

В платежки включены начисления от двух до четырех поставщиков ЖКУ, за каждым закреплен QR-код с его реквизитами. При оплате потребителем деньги идут сразу на счета поставщиков ЖКУ, без «приземления» на счетах каких-либо организаций, без пропорционального распределения. Оплатить квитанцию можно традиционными способами: через банк, почтовое отделение, мобильные приложения.

- Сейчас идет настройка возможности оплаты единых квитанций одной суммой. После необходимых доработок средства будут принимать по единому QR-коду. Такой подход позволит снизить комиссию банков за прием денег, а также сделает оплату более удобной для жителей. В течение года планируется обработать и сверить свыше миллиона лицевых счетов, которые вольются в базу ЕИП ЖКХ. Это повысит точность и прозрачность начислений, а в конечном итоге – качество оказания жилищно-коммунальных услуг, – заверил директор Информационно-аналитического центра развития жилищно-коммунального хозяйства Курской области Анатолий Акулов.

ЗНАЙ!

По вопросам, связанным с содержанием единого платежного документа, можно обращаться по телефону АНО «Центр развития ЖКХ Курской области» 8 (4712) 39-00-10.

По вопросам начислений, изменений в лицевом счете или указанных в едином платежном документе (ЕПД) некорректных данных необходимо обращаться к поставщикам (исполнителям) услуг или в МФЦ по месту жительства. Адреса и контактные данные поставщиков ЖКУ указаны в графе «Реквизиты получателя платежа» ЕПД.