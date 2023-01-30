Интернетом и мобильной связью обеспечены 34 населенных пункта Курской области

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В 2022 году Ростелеком проложил больше 200 километров оптоволоконных линий связи, установил и ввел в эксплуатацию базовые станции LTE (4G) в 34 населенных пунктах Курской области. Доступ к мобильной голосовой связи и беспроводному интернету получили более семи тысяч жителей малых деревень и сёл в 18 районах региона.

Проект рассчитан на отдаленные деревни и поселки, где проживает от 100 до 500 человек. Базовые станции подключают по оптоволокну. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкий радиус покрытия.

Дмитрий Жуков, технической директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В деревнях и поселках интернет востребован так же, как и в городе. Но далеко не все жители Курской области могут воспользоваться информацией из Всемирной паутины. Реализация проекта УЦН 2.0 дает возможность доступа к Сети и мобильной связи. В 2022 году мы полностью выполнили все запланированные в рамках УЦН 2.0 работы. И теперь у жителей населенных пунктов, отдаленных от регионального центра, появилась возможность пользоваться современными цифровыми услугами и сервисами».

Сергей Кожевников, министр цифрового развития и связи Курской области:

«За два года в 29 районах региона введено в эксплуатацию 60 базовых станций. В этом году строительство продолжится. В планах — обеспечить связью еще 50 населенных пунктов области. При этом жители малочисленных деревень должны сами проявлять активность в получении доступа к интернету. Ежегодно Минцифры РФ объявляет голосование на портале госуслуг, в рамках которого граждане выбирают населенные пункты, нуждающиеся в цифровой инфраструктуре. Так, в 2022 году за обеспечение сёл мобильным интернетом проголосовали 11 тысяч курян».