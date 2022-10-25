Под Курском пенсионер разводил костер в доме, чтобы согреться

Односельчане принесли глины и обмазали печь соседу. Говорят, теперь ею можно пользоваться Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Житель села Нижний Теребуж Щигровского района Курской области согревался костром в собственном доме. Это обнаружили во время очередного профилактического рейда сотрудники МЧС региона. Такие обходы с наступлением холодов спасатели делают регулярно, привлекают и местных чиновников.

Прежде всего обходят дома престарелых и пьющих, каждый такой двор у МЧС на заметке. На территории Теребужского сельского совета жителей из "группы риска" немало - целых 28 человек.

За время регулярных рейдов случалось разное - опасное печное отопление, полный холод в доме, ветхая проводка... У большинства просто нет средств, чтобы привести дом и отопление в порядок. Но каково же было удивление контролеров, когда они увидели, что в одном из домов, чтобы согреться пенсионер разводит костер прямо в комнате.

- 62-летний мужчина состоит в «группе риска». Он живет один, выпивает, - рассказали в МЧС Курской области. - Во время холодов в прошлом году он согревался с помощью электрического камина. Но электроэнергию отключили за неуплату, печь находится в плачевном состоянии. И курянин нашел для себя единственный способ обогрева – костер в комнате.

Участники рейда категорически запретили ему делать это. На следующий день глава местного сельского совета вместе с другими неравнодушными односельчанами навели порядок в доме пенсионера, расчистили комнаты от складированного мусора. Они принесли глину и обмазали печь, которой теперь можно пользоваться, в скором времени завезут дрова, пообещали спасатели.

Однако условия, в которых живет курянин, оставляют желать лучшего. Сейчас руководство администрации района связалось с родственниками мужчины, которые живут в другом городе. Они вроде бы готовы принять родственника к себе на зиму.

- В этом году мы несколько раз помогали нуждающимся, привозили дрова, ремонтировали печи, - говорит глава Теребужского сельского совета Иван Воробьев, - К сожалению, в октябре у нас произошел пожар с гибелью человека. Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

- В ежедневных профилактических мероприятиях участвуют представители администрации, социальные работники, полиция, - рассказывает старший дознаватель отдела Алексей Шуст, - Серьезное внимание мы уделяем домам, где еще есть печное отопление. На печах зачастую есть трещины, их нужно побелить, отсутствуют предтопочные листы, сушится белье. Даем срок для устранения всех замечаний и проверяем уже во время следующего визита.

Сегодня на территории Курской области живет более 18 тысяч граждан «группы риска»: одинокие престарелые и инвалиды, злоупотребляющие алкоголем, а также неблагополучные многодетные семьи. Зима для этих людей становится настоящим опасным испытанием.

Этой зимой в регионе планируют переселить 1050 одиноких престарелых. Большую часть уже либо забрали родные, либо их перевезли в соцучреждения.

- Помощь в ремонте печного отопления и электропроводки оказали почти всем. Провели осмотры домов барачного типа, - рассказали в МЧС.

ЗНАЙ!

Следите за исправностью печей и электропроводки, не курите в доме в нетрезвом виде, предупреждают спасатели. Если рядом с вами проживают люди, требующие особого внимания, не оставайтесь равнодушными к ним. Телефоны спасения «101» и «112».