В России внедряют систему мониторинга состояния водителей

Система универсальна и может применяться на большегрузных автомобилях, вахтовках и автобусах Фото: предоставлено пресс-службой

Современная система мониторинга состояния водителей внедряется на передовых российских предприятиях.

Система включает комплект оборудования с предустановленным программным обеспечением на основе нейросети, которое анализирует видеопотоки и выполняет поиск нежелательных сценариев поведения водителя.

Сегодня нейросеть способна выявлять признаки усталости или сонливости водителя, его отвлечение от дороги, использование мобильного телефона во время движения или курение в кабине. В перспективе функционал системы будет развиваться, заявляют разработчики.

Сейчас же состояние водителя контролируют две камеры: одна направлена на лицо, вторая – определяет положение рабочего в кресле.

Нейросеть анализирует получаемую «картинку». При выявлении нежелательного сценария в кабине звучит предупредительный сигнал. Информация о событии сохраняется на сервере и в режиме реального времени поступает на пульт диспетчера, который может принять решение о снятии водителя с рейса.

Система универсальна и может применяться на большегрузных автомобилях, вахтовках и автобусах.

В частности проект по оснащению автопарков системой мониторинга реализуется на Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева и Лебединском ГОКе.

До конца этого года системой планируют оснастить около 20 большегрузных автомобилей. А 2023 году – охватить весь парк техники горно-обогатительных комбинатов Металлоинвеста.