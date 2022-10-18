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Общество18 октября 2022 5:00

Главные новости Курска на 18 октября 2022 года: отмена Новогодних празднований, финансирование аэропорта и поражение "Русичей"

Рассказываем об основных событиях на утро 18 октября 2022 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Массовые Новогодние гуляния регионе отменили для экономии бюджета

Массовые Новогодние гуляния регионе отменили для экономии бюджета

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- С коллегами приняли решение отказаться от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных новогодних гуляний. Не время для этого, - сообщил в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт. - Тем не менее, полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем. В Курске игровые программы и сказочные представления пройдут в разных округах и учреждениях культуры и образования. Город украсим инсталляциями и декорациями закупленными ранее. Сохраним бюджет на другие цели.

На Театральной площади пройдет традиционная ярмарка, в городе будут места активного отдыха, приемная Деда Мороза. На Красной площади расположится прогулочная зона «Красный лес» — композиция из елей, плавно переходящая в елочный базар.

В других городах и районах области празднование будет организовано аналогичным образом.

Аэропорты на юге и в центре России получат еще более 2 млрд рублей на компенсацию операционных расходов

Поддержку получит ряд аэропортов, в том числе Курский.

- Решение позволит сохранить высококвалифицированные трудовые коллективы, возобновить обслуживание полетов, как только это станет возможно, - сообщили в администрации региона.

Напомним, курский аэропорт закрыт уже на протяжении нескольких месяцев. Режим ограничения полетов в настоящий момент продлен до 22 октября.

В Курске состоялся первый матч 1/16 Кубка России по баскетболу среди мужчин. Местные «Русичи» принимали на своем паркете дубль столичного ЦСКА. Хозяев хватило на три четверти, по итогам которых перевес гостей был минимальным – 69:72. Но в заключительном игровом отрезке «Русичи» «поплыли». Проиграв четверть 13:29, они уступили в матче 82:101. Самыми полезными в составе курского клуба стали Роман Казюлин (22 очка), Дмитрий Дойников (16), Иван Аладко (13) и Дмитрий Злобин (11).

Как сообщалось ранее, курский «ЮЗГУ-Атом» второй раз одолел дубль калининградского «Локомотива».

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