Главные новости Курска на 18 октября 2022 года: отмена Новогодних празднований, финансирование аэропорта и поражение "Русичей"

Массовые Новогодние гуляния регионе отменили для экономии бюджета Фото: Светлана ВОЛКОВА

- С коллегами приняли решение отказаться от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных новогодних гуляний. Не время для этого, - сообщил в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт. - Тем не менее, полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем. В Курске игровые программы и сказочные представления пройдут в разных округах и учреждениях культуры и образования. Город украсим инсталляциями и декорациями закупленными ранее. Сохраним бюджет на другие цели.

На Театральной площади пройдет традиционная ярмарка, в городе будут места активного отдыха, приемная Деда Мороза. На Красной площади расположится прогулочная зона «Красный лес» — композиция из елей, плавно переходящая в елочный базар.

В других городах и районах области празднование будет организовано аналогичным образом.

Аэропорты на юге и в центре России получат еще более 2 млрд рублей на компенсацию операционных расходов

Поддержку получит ряд аэропортов, в том числе Курский.

- Решение позволит сохранить высококвалифицированные трудовые коллективы, возобновить обслуживание полетов, как только это станет возможно, - сообщили в администрации региона.

Напомним, курский аэропорт закрыт уже на протяжении нескольких месяцев. Режим ограничения полетов в настоящий момент продлен до 22 октября.

В Курске состоялся первый матч 1/16 Кубка России по баскетболу среди мужчин. Местные «Русичи» принимали на своем паркете дубль столичного ЦСКА. Хозяев хватило на три четверти, по итогам которых перевес гостей был минимальным – 69:72. Но в заключительном игровом отрезке «Русичи» «поплыли». Проиграв четверть 13:29, они уступили в матче 82:101. Самыми полезными в составе курского клуба стали Роман Казюлин (22 очка), Дмитрий Дойников (16), Иван Аладко (13) и Дмитрий Злобин (11).

Как сообщалось ранее, курский «ЮЗГУ-Атом» второй раз одолел дубль калининградского «Локомотива».